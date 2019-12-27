Директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский рассказал, что за 2019 год в Николаеве подвергли эвтаназии около 600 животных.

Об этом он рассказал сегодня, 27 декабря в ходе заседания исполкома Николаевского горсовета, - передает корреспондент НикВести.

На сегодняшний день программа по обращению с бездомными животными в Николаеве так и не принята. По словам Александр Голобродского, на сегодняшний день коммунальное предприятие работает в соответствии с действующим законодательством.

— Мы собак отлавливаем и определяем их дальнейший путь: либо пристройство, либо стерилизация-выпуск, либо эвтаназия. За год у нас было отловлено приблизительно 1 тысяча животных, из которых порядка 200 пристроены, порядка 200 - выпущено обратно и порядка 600 подвергнуты эвтаназии. Даже эти слабые действия привели к тому, что мы смогли снизить остроту. Это отмечают практически все, с кем я общаюсь. Те, с кем не общаюсь - тоже. Даже клуб «4 лапы», который к нам приезжал, отметил, что действительно стало меньше, - сказал Александр Голобродский.

Мэр Николаева Александр Сенкевич добавил, что на сессию Николаевского городского совета будет вынесена еще одна, третья программа по обращению с бездомными животными, после чего депутаты выберут одну из предложенных тайным голосованием.

— У нас действительно нет сейчас программы, которая будет действовать с 2020 года. На сессию вынесено две программы. Но, к сожалению, к рассмотрению этих двух программ мы не дошли. Будет внесена еще третья программа и все три программы будут вынесены на голосование. Ко мне обратились депутаты горсовета — так, как общество разделено на две части, где они поддерживают одну программу, а другие - другую — провести голосование в тайном режиме, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский сказал, что по его мнению, в Николаеве на сегодняшний день насчитывается около 17 тысяч бездомных собак.

В мае 2019 года члены депутатской комиссии по вопросам ЖКХ приняли решение внести в повестку дня ближайшей сессии горсовета вопрос принятия программы обращения с бездомными животными в Николаеве. Из-за внесенных изменений программы по обращению с бездомными животными не выносились на рассмотрение сессии Николаевского горсовета.

В частности, директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский заявил, что программа по обращению с бездомными животными будет утверждена в ноябре этого года. Также он раскритиковал программу депутата городского совета Виктории Веселовской, известной всем как «программа Веселовской», которая обойдется в 37 миллионов гривен для городского бюджета.

В декабре 2019 года депутат Лариса Веселовская потребовала проголосовать за программу по обращению с бездомными животными, однако мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что данный вопрос не внесен в повестку дня. После чего мэр предложил изменить регламент городского совета и провести тайное голосование на следующем заседании сессии за программу по обращению с бездомными животными в Николаеве.