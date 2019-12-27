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Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины разъяснил процедуру поездок граждан Украины в Россию по заграничным паспортам с 1 марта следующего года.
Об этом сообщает УНН.
— С 1 марта 2020 года для поездок в Российскую Федерацию гражданам Украины нужен загранпаспорт. «Внутренний» паспорт и свидетельство о рождении детей до 16 лет не используются для выезда из Украины. Граждане Украины, которые возвращаются из РФ домой, могут беспрепятственно въехать в Украину с «внутренними» паспортами и свидетельствами о рождении, - говорится в сообщении.
В департаменте МИД просят учесть указанную информацию при планировании поездок.
Напомним, что большинство украинцев — 70% — считают Российскую Федерацию страной-агрессором.
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Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины разъяснил процедуру поездок граждан Украины в Россию по заграничным паспортам с 1 марта следующего года.
Об этом сообщает УНН.
— С 1 марта 2020 года для поездок в Российскую Федерацию гражданам Украины нужен загранпаспорт. «Внутренний» паспорт и свидетельство о рождении детей до 16 лет не используются для выезда из Украины. Граждане Украины, которые возвращаются из РФ домой, могут беспрепятственно въехать в Украину с «внутренними» паспортами и свидетельствами о рождении, - говорится в сообщении.
В департаменте МИД просят учесть указанную информацию при планировании поездок.
Напомним, что большинство украинцев — 70% — считают Российскую Федерацию страной-агрессором.
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов