Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины разъяснил процедуру поездок граждан Украины в Россию по заграничным паспортам с 1 марта следующего года.

Об этом сообщает УНН.

— С 1 марта 2020 года для поездок в Российскую Федерацию гражданам Украины нужен загранпаспорт. «Внутренний» паспорт и свидетельство о рождении детей до 16 лет не используются для выезда из Украины. Граждане Украины, которые возвращаются из РФ домой, могут беспрепятственно въехать в Украину с «внутренними» паспортами и свидетельствами о рождении, - говорится в сообщении.