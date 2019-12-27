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Правительство одобрило законопроект об административно-территориальном устройстве Украины.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.
По словам Гончарука, законопроект определяет четкие процедуры решения вопросов административно-территориального устройства, при этом оно само изменено не будет.
Законопроектом вводится следующий список административно-территориальных единиц: громады, районы областей, области, АР Крым.
В пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте Кабмина, говорится, что закон устанавливает порядок создания и ликвидации административно-территориальных единиц, изменения их границ, отнесения их к категории сел, поселков, городов, переименования населенных пунктов и т.д.
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Правительство одобрило законопроект об административно-территориальном устройстве Украины.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.
По словам Гончарука, законопроект определяет четкие процедуры решения вопросов административно-территориального устройства, при этом оно само изменено не будет.
Законопроектом вводится следующий список административно-территориальных единиц: громады, районы областей, области, АР Крым.
В пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте Кабмина, говорится, что закон устанавливает порядок создания и ликвидации административно-территориальных единиц, изменения их границ, отнесения их к категории сел, поселков, городов, переименования населенных пунктов и т.д.
Ранее сообщалось, что создание местных общин в Украине должно завершиться к осени 2020 года.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов