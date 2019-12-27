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Фракция «Европейская Солидарность» окрестила защиту национальных интересов и территориальной целостности, интеграцию Украины с Европейским Союзом и отстаивание реформ с позиции конструктивной оппозиции своими приоритетами на 2020 год.
Об этом заявила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко изданию «Новое Время».
— Наша политическая сила сосредоточена на защите национальных интересов и территориальной целостности Украины, приближении украинского законодательства к стандартам стран-членов ЕС и НАТО, усилении украинской армии. Второе - сохранить созданные нашей командой реформы, в частности в сфере сектора безопасности и обороны, децентрализации, медицины, экологии, энергетики, дерегуляции, - сказала Ирина Геращенко.
Третьей целью она назвала необходимость «быть эффективной оппозицией, контролирующей действия власти, строить мощную правоцентристскую партию, которая будет активно участвовать в местных выборах».
Напомним, что «Европейская Солидарность» зарегистрировала проект заявления Верховной Рады Украины о первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины - получения полноправного членства в Альянсе.
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Фракция «Европейская Солидарность» окрестила защиту национальных интересов и территориальной целостности, интеграцию Украины с Европейским Союзом и отстаивание реформ с позиции конструктивной оппозиции своими приоритетами на 2020 год.
Об этом заявила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко изданию «Новое Время».
— Наша политическая сила сосредоточена на защите национальных интересов и территориальной целостности Украины, приближении украинского законодательства к стандартам стран-членов ЕС и НАТО, усилении украинской армии. Второе - сохранить созданные нашей командой реформы, в частности в сфере сектора безопасности и обороны, децентрализации, медицины, экологии, энергетики, дерегуляции, - сказала Ирина Геращенко.
Третьей целью она назвала необходимость «быть эффективной оппозицией, контролирующей действия власти, строить мощную правоцентристскую партию, которая будет активно участвовать в местных выборах».
Напомним, что «Европейская Солидарность» зарегистрировала проект заявления Верховной Рады Украины о первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины - получения полноправного членства в Альянсе.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов