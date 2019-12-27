Фракция «Европейская Солидарность» окрестила защиту национальных интересов и территориальной целостности, интеграцию Украины с Европейским Союзом и отстаивание реформ с позиции конструктивной оппозиции своими приоритетами на 2020 год.

Об этом заявила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко изданию «Новое Время».

— Наша политическая сила сосредоточена на защите национальных интересов и территориальной целостности Украины, приближении украинского законодательства к стандартам стран-членов ЕС и НАТО, усилении украинской армии. Второе - сохранить созданные нашей командой реформы, в частности в сфере сектора безопасности и обороны, децентрализации, медицины, экологии, энергетики, дерегуляции, - сказала Ирина Геращенко.

Третьей целью она назвала необходимость «быть эффективной оппозицией, контролирующей действия власти, строить мощную правоцентристскую партию, которая будет активно участвовать в местных выборах».

Напомним, что «Европейская Солидарность» зарегистрировала проект заявления Верховной Рады Украины о первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины - получения полноправного членства в Альянсе.