Об этом говорится в расследовании журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях».

Отмечается, что около 17:00 съемочная группа заметила машину, которая уехала из кортежа бизнесмена Михаила Кипермана, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Через час журналисты заметили и кортеж руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Его машины двинулись в итальянский ресторан на Печерске. Как сообщается, в ресторане руководитель ОПУ встречался с главой правления «Нафтогаз Украины» Андреем Коболев.

Без пятнадцати минут восемь «Схемы» заметили у отеля машины Кипермана и Богдана. Они вошли в пятизвездочный отель Premier Palace в центре Киева, впоследствии к ним подъехал олигарх Игорь Коломойский, отмечают расследователи.

Вслед за Коломойским подъехал и его бизнес-партнер и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. Как сообщается, встреча длилась около часа. После чего частную комнату ресторана покинули бизнес-партнер Коломойского и член неформальной бизнес-группы «Приват» Михаил Киперман и экс-депутат и товарищ олигарха Евгений Геллер.

За ними, как сообщают «Схемы», вышел охранник Богдана и Тимур Миндич, последним вышел Игорь Коломойский.

На вопросы журналистов, доволен ли Коломойский президентом Владимиром Зеленским, тот ответил: «Я чувствую давление на свой бизнес, но это давление испытывают и другие».

Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Богдан был в составе правительственной делегации во главе с Николаем Азаровым, которая летала на переговоры в РФ в ноябре 2013 года.