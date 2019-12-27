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Журналисты зафиксировали встречу 25 декабря главы Офиса президента Андрея Богдана с олигархом Игорем Коломойским и его бизнес-партнерами.
Об этом говорится в расследовании журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях».
Отмечается, что около 17:00 съемочная группа заметила машину, которая уехала из кортежа бизнесмена Михаила Кипермана, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским.
Через час журналисты заметили и кортеж руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Его машины двинулись в итальянский ресторан на Печерске. Как сообщается, в ресторане руководитель ОПУ встречался с главой правления «Нафтогаз Украины» Андреем Коболев.
Без пятнадцати минут восемь «Схемы» заметили у отеля машины Кипермана и Богдана. Они вошли в пятизвездочный отель Premier Palace в центре Киева, впоследствии к ним подъехал олигарх Игорь Коломойский, отмечают расследователи.
Вслед за Коломойским подъехал и его бизнес-партнер и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. Как сообщается, встреча длилась около часа. После чего частную комнату ресторана покинули бизнес-партнер Коломойского и член неформальной бизнес-группы «Приват» Михаил Киперман и экс-депутат и товарищ олигарха Евгений Геллер.
За ними, как сообщают «Схемы», вышел охранник Богдана и Тимур Миндич, последним вышел Игорь Коломойский.
На вопросы журналистов, доволен ли Коломойский президентом Владимиром Зеленским, тот ответил: «Я чувствую давление на свой бизнес, но это давление испытывают и другие».
Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Богдан был в составе правительственной делегации во главе с Николаем Азаровым, которая летала на переговоры в РФ в ноябре 2013 года.
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Журналисты зафиксировали встречу 25 декабря главы Офиса президента Андрея Богдана с олигархом Игорем Коломойским и его бизнес-партнерами.
Об этом говорится в расследовании журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях».
Отмечается, что около 17:00 съемочная группа заметила машину, которая уехала из кортежа бизнесмена Михаила Кипермана, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским.
Через час журналисты заметили и кортеж руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Его машины двинулись в итальянский ресторан на Печерске. Как сообщается, в ресторане руководитель ОПУ встречался с главой правления «Нафтогаз Украины» Андреем Коболев.
Без пятнадцати минут восемь «Схемы» заметили у отеля машины Кипермана и Богдана. Они вошли в пятизвездочный отель Premier Palace в центре Киева, впоследствии к ним подъехал олигарх Игорь Коломойский, отмечают расследователи.
Вслед за Коломойским подъехал и его бизнес-партнер и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. Как сообщается, встреча длилась около часа. После чего частную комнату ресторана покинули бизнес-партнер Коломойского и член неформальной бизнес-группы «Приват» Михаил Киперман и экс-депутат и товарищ олигарха Евгений Геллер.
За ними, как сообщают «Схемы», вышел охранник Богдана и Тимур Миндич, последним вышел Игорь Коломойский.
На вопросы журналистов, доволен ли Коломойский президентом Владимиром Зеленским, тот ответил: «Я чувствую давление на свой бизнес, но это давление испытывают и другие».
Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Богдан был в составе правительственной делегации во главе с Николаем Азаровым, которая летала на переговоры в РФ в ноябре 2013 года.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов