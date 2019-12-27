Кабинет министров Украины утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о медиации, который позволит решать споры без судов.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 27 декабря, передает пресс-служба Кабмина.

— Это значительно сократит время и стоимость судебных процедур для людей и бизнеса, особенно малого и среднего, - сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Процедура медиации предусматривает разрешение спора без суда. Кроме сторон, между которыми возник спор, в ней будет участвовать специальное лицо — медиатор. Ее задачей будет сделать так, чтобы стороны пришли к согласию.

В правительстве отмечают, что принятие этого законопроекта должно сократить расходы бизнеса на суды, а также уменьшить на них нагрузку.

Напомним, что Кабинет Министров Украины ожидает, что уровень официальной безработицы в Украине сократится до 6% к 2022 году. Сейчас он составляет 8,5%.