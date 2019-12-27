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Кабинет министров Украины утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о медиации, который позволит решать споры без судов.
Соответствующее решение приняли на заседании правительства 27 декабря, передает пресс-служба Кабмина.
— Это значительно сократит время и стоимость судебных процедур для людей и бизнеса, особенно малого и среднего, - сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Процедура медиации предусматривает разрешение спора без суда. Кроме сторон, между которыми возник спор, в ней будет участвовать специальное лицо — медиатор. Ее задачей будет сделать так, чтобы стороны пришли к согласию.
В правительстве отмечают, что принятие этого законопроекта должно сократить расходы бизнеса на суды, а также уменьшить на них нагрузку.
Напомним, что Кабинет Министров Украины ожидает, что уровень официальной безработицы в Украине сократится до 6% к 2022 году. Сейчас он составляет 8,5%.
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Кабинет министров Украины утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о медиации, который позволит решать споры без судов.
Соответствующее решение приняли на заседании правительства 27 декабря, передает пресс-служба Кабмина.
— Это значительно сократит время и стоимость судебных процедур для людей и бизнеса, особенно малого и среднего, - сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Процедура медиации предусматривает разрешение спора без суда. Кроме сторон, между которыми возник спор, в ней будет участвовать специальное лицо — медиатор. Ее задачей будет сделать так, чтобы стороны пришли к согласию.
В правительстве отмечают, что принятие этого законопроекта должно сократить расходы бизнеса на суды, а также уменьшить на них нагрузку.
Напомним, что Кабинет Министров Украины ожидает, что уровень официальной безработицы в Украине сократится до 6% к 2022 году. Сейчас он составляет 8,5%.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов