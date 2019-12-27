Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что Николаев должен стать одним из 10 пилотных городов, где в следующем году будут проводить мероприятия по энергомодернизации многоэтажных жилых домов за счет государственного бюджета.

Об этом Александр Сенкевич сказал вчера, 26 декабря, во время сессии Николаевского горсовета.

Как известно, во время заседания Совета регионов под председательством президента Украины Владимира Зеленского 24 декабря стало известно, что Кабинет Министров планирует в следующем году реализовать пилотный проект по тепломодернизации 1000 многоэтажных жилых домов в 10 городах Украины. На это в госбюджете есть около 6 миллиардов гривен.

Мэр отметил, что Николаев является одним из лучших по Украине в реализации мероприятий по энергомодернизации, поддержке «теплых кредитов» и созданию ОСМД в городе.

— Вопросы, которые подымались на Совете общин и территорий, в том числе касались строительства жилья для участников АТО и ООС, организацией жилья для внутреннеперемещенных лиц, а также вопросы, которые касаются энергомодернизации. Я проинформировал президента, у нас была очень короткая встреча, сказал, что Николаев является одним из первых городов в Украине по темпам работы с мероприятиями по энергоэффективности, о том, что мы сейчас работаем по двум проектам Фонда энергоэффективности, работаем с Мировым банком, а также в направлении того, о чем говорили, что нужно создавать ОСМД и заниматься комплексной термомодернизацией домов, софинансировать их из местных бюджетов, мы уже работаем над этим почти 3 года, - сказал Александр Сенкевич.

По его словам, Николаев является первым по Украине по темпам поддержки «теплых кредитов».

— По темпам поддержки теплых кредитов из местных бюджетов мы по окончанию года будем первыми по Украине, на 70 тысяч гривен опередив Ровно. Как говорят, обогнали на финише, - сказал Александр Сенкевич.

Николаевский городской голова проинформировал, что за 4 года в Николаеве создано около 400 ОСМД.

— Но на самом деле, нам бы хотелось принять участие, и наши ОСМД, хочу также проинформировать, что у нас большие темпы по созданию ОСМД, мы также идем впереди многих городов Украины. У нас сегодня ориентировочно 3305 жилых домов, из которых 2050 - многоэтажки. На 1.01 2015 года у нас было 301 ОСМД, а на 25.10.2019 года нам удалось увеличить эту цифру до 698. То есть, еще почти 400 ОСМД было создано за эти 4 года. также действует программа 90 на 10, мы ее планируем расширить на дополнительное софинансирование, эта программа работает во многих других городах, некоторые только начинают внедрять эту программу, - сказал Александр Сенкевич.

Он заявил, что обратиться в правительство, чтобы Николаев включили в пилотный проект по энергомодерназации многоэтажных жилых домов.

— Мною будет отправлено письмо по результатам работы с президентом на Совете развития общин и территорий, пригласить их для обсуждения участия Николаева в проектах энергомодернизации на условиях софинансирования из государственного бюджета, на что выделено несколько миллиардов гривен. Мы хотим и считаем, что должны в этом участвовать. Проекты разработаны, все готово, документация есть, нужно только выделить деньги, провести тендеры и начинать работу, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил детали разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром Алексеем Гончаруком во время заседания Совета развития громад.