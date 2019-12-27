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Харьковский городской голова Геннадий Кернес обещает, что в январе горожане получат квитанции за тепло и горячую поду по сниженным тарифам.
Об этом он сообщил в пятницу, 27 декабря, в своем телеграм-канале.
— Уменьшение начислений за месяц для 1-комнатной квартиры в среднем составит 300 грн за тепло и 115 грн на горячую воду. Уменьшение начислений для 2-хкомнатных квартир в среднем составит 428 грн за тепло и 172 грн на горячую воду. Уменьшение начислений для 3-х комнатных квартир в среднем составит 592 грн на отопление и 230 грн на горячую воду. Все эти тарифы будут применены к декабрським платежкам, которые вы получите в январе, - написал Кернес.
Он пообещал также, что при начислении оплаты за отопление в декабре будет также учтено качество предоставляемых услуг и то, что месяц был теплым.
Как сообщалось, в начале декабря президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу по снижению с декабря тарифов для населения на отопление в связи со снижением цены на газ.
24 декабря в ходе заседания Совета регионов под председательством Зеленского премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что суммы в «платежках» за тепло могут быть снижены на 300-400 грн.
— Мы на уровне правительства сегодня приняли постановление, которое фактически позволяет на местах учесть рыночную цену на газ. То есть, можно откорректировать то, что люди получат в своих «платежках» на разницу между рыночной ценой и той ценой, которая заложена в настоящее время в тарифе. Фактически можно отреагировать, работая по рыночной логике, – сказал Гончарук.
Напомним, на совете регионов, который прошел сегодня, 24 декабря, под председательством президента Владимира Зеленского, Николаевскую областную власть никто не представлял.
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Харьковский городской голова Геннадий Кернес обещает, что в январе горожане получат квитанции за тепло и горячую поду по сниженным тарифам.
Об этом он сообщил в пятницу, 27 декабря, в своем телеграм-канале.
— Уменьшение начислений за месяц для 1-комнатной квартиры в среднем составит 300 грн за тепло и 115 грн на горячую воду. Уменьшение начислений для 2-хкомнатных квартир в среднем составит 428 грн за тепло и 172 грн на горячую воду. Уменьшение начислений для 3-х комнатных квартир в среднем составит 592 грн на отопление и 230 грн на горячую воду. Все эти тарифы будут применены к декабрським платежкам, которые вы получите в январе, - написал Кернес.
Он пообещал также, что при начислении оплаты за отопление в декабре будет также учтено качество предоставляемых услуг и то, что месяц был теплым.
Как сообщалось, в начале декабря президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу по снижению с декабря тарифов для населения на отопление в связи со снижением цены на газ.
24 декабря в ходе заседания Совета регионов под председательством Зеленского премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что суммы в «платежках» за тепло могут быть снижены на 300-400 грн.
— Мы на уровне правительства сегодня приняли постановление, которое фактически позволяет на местах учесть рыночную цену на газ. То есть, можно откорректировать то, что люди получат в своих «платежках» на разницу между рыночной ценой и той ценой, которая заложена в настоящее время в тарифе. Фактически можно отреагировать, работая по рыночной логике, – сказал Гончарук.
Напомним, на совете регионов, который прошел сегодня, 24 декабря, под председательством президента Владимира Зеленского, Николаевскую областную власть никто не представлял.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов