Харьковский городской голова Геннадий Кернес обещает, что в январе горожане получат квитанции за тепло и горячую поду по сниженным тарифам.

Об этом он сообщил в пятницу, 27 декабря, в своем телеграм-канале.

— Уменьшение начислений за месяц для 1-комнатной квартиры в среднем составит 300 грн за тепло и 115 грн на горячую воду. Уменьшение начислений для 2-хкомнатных квартир в среднем составит 428 грн за тепло и 172 грн на горячую воду. Уменьшение начислений для 3-х комнатных квартир в среднем составит 592 грн на отопление и 230 грн на горячую воду. Все эти тарифы будут применены к декабрським платежкам, которые вы получите в январе, - написал Кернес.

Он пообещал также, что при начислении оплаты за отопление в декабре будет также учтено качество предоставляемых услуг и то, что месяц был теплым.

Как сообщалось, в начале декабря президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу по снижению с декабря тарифов для населения на отопление в связи со снижением цены на газ.

24 декабря в ходе заседания Совета регионов под председательством Зеленского премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что суммы в «платежках» за тепло могут быть снижены на 300-400 грн.

— Мы на уровне правительства сегодня приняли постановление, которое фактически позволяет на местах учесть рыночную цену на газ. То есть, можно откорректировать то, что люди получат в своих «платежках» на разницу между рыночной ценой и той ценой, которая заложена в настоящее время в тарифе. Фактически можно отреагировать, работая по рыночной логике, – сказал Гончарук.

Напомним, на совете регионов, который прошел сегодня, 24 декабря, под председательством президента Владимира Зеленского, Николаевскую областную власть никто не представлял.