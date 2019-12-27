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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
21 декабря на сайте запрещенной в Украине «Коммунистической партии Украины» появилась информация о проведении в Киеве конференции на тему: «И. Сталин и революционное преобразование мира».
Так, в своем письме к главе СБУ Ивану Баканову Вятрович призвал правоохранителей расследовать и привлечь к ответственности «участников собрания сталинистов».
В обращении депутат спросил у главы СБУ, знали ли в ведомстве о подготовке и проведении Коммунистической партией Украины мероприятия по празднованию 140-летия Сталина, инициировали ли за это привлечение к ответственности, а также какие меры сейчас принимаются СБУ для прекращения деятельности «Коммунистической партии Украины» и пропаганды символики тоталитарного коммунистического режима.
Напомним, Владимир Вятровича в сентябре уволили с должности руководителя Украинского института национальной памяти. А в декабре он официально стал депутатом.
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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
21 декабря на сайте запрещенной в Украине «Коммунистической партии Украины» появилась информация о проведении в Киеве конференции на тему: «И. Сталин и революционное преобразование мира».
Так, в своем письме к главе СБУ Ивану Баканову Вятрович призвал правоохранителей расследовать и привлечь к ответственности «участников собрания сталинистов».
В обращении депутат спросил у главы СБУ, знали ли в ведомстве о подготовке и проведении Коммунистической партией Украины мероприятия по празднованию 140-летия Сталина, инициировали ли за это привлечение к ответственности, а также какие меры сейчас принимаются СБУ для прекращения деятельности «Коммунистической партии Украины» и пропаганды символики тоталитарного коммунистического режима.
Напомним, Владимир Вятровича в сентябре уволили с должности руководителя Украинского института национальной памяти. А в декабре он официально стал депутатом.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов