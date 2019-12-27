Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

21 декабря на сайте запрещенной в Украине «Коммунистической партии Украины» появилась информация о проведении в Киеве конференции на тему: «И. Сталин и революционное преобразование мира».

Так, в своем письме к главе СБУ Ивану Баканову Вятрович призвал правоохранителей расследовать и привлечь к ответственности «участников собрания сталинистов».

В обращении депутат спросил у главы СБУ, знали ли в ведомстве о подготовке и проведении Коммунистической партией Украины мероприятия по празднованию 140-летия Сталина, инициировали ли за это привлечение к ответственности, а также какие меры сейчас принимаются СБУ для прекращения деятельности «Коммунистической партии Украины» и пропаганды символики тоталитарного коммунистического режима.