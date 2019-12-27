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Об этом сообщили в CBC.
В компании отрицают, что сцену удалили по политическим мотивам. В CBC заявили, что отредактировали фильм еще в 2014 году, когда впервые приобрели ленту. А Трампа избрали президентом в 2016 году.
— Сцена с Дональдом Трампом была одной из нескольких, которые были вырезаны из фильма, поскольку ни одна из них не была неотъемлемой частью сюжета. Эти поправки были сделаны в 2014 году, когда мы впервые приобрели фильм и до того, как Трамп был избран президентом, — сказал спикер CBC Чак Томпсон.
В общем фильм сократили на восемь минут.
Трамп написал в Twitter, что этот фильм больше не будет таким, как прежде, с пометкой «шутка».
Напомним, ранее студия Disney объявила, что собирается переснять фильм «Один дома» (Home Alone) для своего нового стримингового сервиса Disney +, который запускается осенью 2019 года в США.
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Об этом сообщили в CBC.
В компании отрицают, что сцену удалили по политическим мотивам. В CBC заявили, что отредактировали фильм еще в 2014 году, когда впервые приобрели ленту. А Трампа избрали президентом в 2016 году.
— Сцена с Дональдом Трампом была одной из нескольких, которые были вырезаны из фильма, поскольку ни одна из них не была неотъемлемой частью сюжета. Эти поправки были сделаны в 2014 году, когда мы впервые приобрели фильм и до того, как Трамп был избран президентом, — сказал спикер CBC Чак Томпсон.
В общем фильм сократили на восемь минут.
Трамп написал в Twitter, что этот фильм больше не будет таким, как прежде, с пометкой «шутка».
Напомним, ранее студия Disney объявила, что собирается переснять фильм «Один дома» (Home Alone) для своего нового стримингового сервиса Disney +, который запускается осенью 2019 года в США.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов