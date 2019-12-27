Об этом сообщили в CBC.

В компании отрицают, что сцену удалили по политическим мотивам. В CBC заявили, что отредактировали фильм еще в 2014 году, когда впервые приобрели ленту. А Трампа избрали президентом в 2016 году.

— Сцена с Дональдом Трампом была одной из нескольких, которые были вырезаны из фильма, поскольку ни одна из них не была неотъемлемой частью сюжета. Эти поправки были сделаны в 2014 году, когда мы впервые приобрели фильм и до того, как Трамп был избран президентом, — сказал спикер CBC Чак Томпсон.

В общем фильм сократили на восемь минут.

Трамп написал в Twitter, что этот фильм больше не будет таким, как прежде, с пометкой «шутка».

Напомним, ранее студия Disney объявила, что собирается переснять фильм «Один дома» (Home Alone) для своего нового стримингового сервиса Disney +, который запускается осенью 2019 года в США.