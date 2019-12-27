|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:08
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|15:59
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.6 грн
|24.16 грн
|EUR
|26.15 грн
|27 грн
Украина стянула 136 тысяч гривен штрафа с казахского акционерного общества «Авиакомпания Euro-Asia Air», которое выполнило полет в пределах запрещенной зоны над оккупированным полуостровом Крым.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.
— Пять лет Украина пытается привлечь к финансовой ответственности иностранные авиакомпании, воздушные суда которых нарушают воздушное пространство Украины в пределах временно оккупированной Российской Федерацией Автономной Республики Крым. Поскольку на основании норм международного права Украина должна гарантировать безопасность полетов в своем воздушном пространстве, в условиях войны с Россией это стало невозможным. Поэтому после аннексии АР Крым, Украина запретила взлет-посадку из аэропорта «Симферополь» всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территории полуострова еще в марте 2014 года, – говорится в сообщении.
Отмечается, что с тех пор количество таких нарушений пересекло отметку в 200 тысяч и ни за одно из них никто так и не понес финансовой ответственности.
— И только теперь имеем первый случай погашения штрафа за запрет использования воздушного пространства Украины, – отметили в пресс-службе.
Так, 8 августа 2019 года воздушное судно казахского акционерного общества «Авиакомпания Euro-Asia Air» выполнило полет в пределах запрещенной зоны над оккупированным полуостровом.
После этого Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушение в области гражданской авиации от 7 ноября 2019 года. В отличие от российских авиалиний, которые ежедневно совершают около ста взлетов-посадок в Крыму и упорно не выплачивают штрафы, казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства. Поэтому Государственный бюджет Украины недавно пополнился на 136 000 гривен.
— Стоит отметить, что суммы штрафов за нарушение воздушного пространства в Крыму только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний уже достигли 13 миллиардов гривен! Поэтому в Госавиаслужбы надеются, что дело с казахской авиакомпанией станет прецедентным и приведет к началу процесса погашения штрафов и россиянами, – резюмировали в пресс-службе.
Напомним, в 2018 году Верховный суд Швейцарии подтвердил правомерность иска ПАО «Укрнафта» в международный арбитражный суд касательно защиты своих активов в оккупированной Автономной Республике Крым, которые незаконно захватила Российская Федерация.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
Украина стянула 136 тысяч гривен штрафа с казахского акционерного общества «Авиакомпания Euro-Asia Air», которое выполнило полет в пределах запрещенной зоны над оккупированным полуостровом Крым.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.
— Пять лет Украина пытается привлечь к финансовой ответственности иностранные авиакомпании, воздушные суда которых нарушают воздушное пространство Украины в пределах временно оккупированной Российской Федерацией Автономной Республики Крым. Поскольку на основании норм международного права Украина должна гарантировать безопасность полетов в своем воздушном пространстве, в условиях войны с Россией это стало невозможным. Поэтому после аннексии АР Крым, Украина запретила взлет-посадку из аэропорта «Симферополь» всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территории полуострова еще в марте 2014 года, – говорится в сообщении.
Отмечается, что с тех пор количество таких нарушений пересекло отметку в 200 тысяч и ни за одно из них никто так и не понес финансовой ответственности.
— И только теперь имеем первый случай погашения штрафа за запрет использования воздушного пространства Украины, – отметили в пресс-службе.
Так, 8 августа 2019 года воздушное судно казахского акционерного общества «Авиакомпания Euro-Asia Air» выполнило полет в пределах запрещенной зоны над оккупированным полуостровом.
После этого Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушение в области гражданской авиации от 7 ноября 2019 года. В отличие от российских авиалиний, которые ежедневно совершают около ста взлетов-посадок в Крыму и упорно не выплачивают штрафы, казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства. Поэтому Государственный бюджет Украины недавно пополнился на 136 000 гривен.
— Стоит отметить, что суммы штрафов за нарушение воздушного пространства в Крыму только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний уже достигли 13 миллиардов гривен! Поэтому в Госавиаслужбы надеются, что дело с казахской авиакомпанией станет прецедентным и приведет к началу процесса погашения штрафов и россиянами, – резюмировали в пресс-службе.
Напомним, в 2018 году Верховный суд Швейцарии подтвердил правомерность иска ПАО «Укрнафта» в международный арбитражный суд касательно защиты своих активов в оккупированной Автономной Республике Крым, которые незаконно захватила Российская Федерация.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов