Украина стянула 136 тысяч гривен штрафа с казахского акционерного общества «Авиакомпания Euro-Asia Air», которое выполнило полет в пределах запрещенной зоны над оккупированным полуостровом Крым.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.

— Пять лет Украина пытается привлечь к финансовой ответственности иностранные авиакомпании, воздушные суда которых нарушают воздушное пространство Украины в пределах временно оккупированной Российской Федерацией Автономной Республики Крым. Поскольку на основании норм международного права Украина должна гарантировать безопасность полетов в своем воздушном пространстве, в условиях войны с Россией это стало невозможным. Поэтому после аннексии АР Крым, Украина запретила взлет-посадку из аэропорта «Симферополь» всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территории полуострова еще в марте 2014 года, – говорится в сообщении.

Отмечается, что с тех пор количество таких нарушений пересекло отметку в 200 тысяч и ни за одно из них никто так и не понес финансовой ответственности.

— И только теперь имеем первый случай погашения штрафа за запрет использования воздушного пространства Украины, – отметили в пресс-службе.

Так, 8 августа 2019 года воздушное судно казахского акционерного общества «Авиакомпания Euro-Asia Air» выполнило полет в пределах запрещенной зоны над оккупированным полуостровом.

После этого Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушение в области гражданской авиации от 7 ноября 2019 года. В отличие от российских авиалиний, которые ежедневно совершают около ста взлетов-посадок в Крыму и упорно не выплачивают штрафы, казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства. Поэтому Государственный бюджет Украины недавно пополнился на 136 000 гривен.

— Стоит отметить, что суммы штрафов за нарушение воздушного пространства в Крыму только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний уже достигли 13 миллиардов гривен! Поэтому в Госавиаслужбы надеются, что дело с казахской авиакомпанией станет прецедентным и приведет к началу процесса погашения штрафов и россиянами, – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, в 2018 году Верховный суд Швейцарии подтвердил правомерность иска ПАО «Укрнафта» в международный арбитражный суд касательно защиты своих активов в оккупированной Автономной Республике Крым, которые незаконно захватила Российская Федерация.