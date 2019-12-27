В Верховную Раду по спискам от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» проходит директор по связям с госорганами музыкального фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко.

Он займет место депутата Ирины Венедиктовой, которую назначили временно исполняющей обязанности директора ГБР, сообщает в пятницу, 27 декабря, замглавы политсилы Евгения Кравчук в Facebook.

При этом Санченко указан 137-м номером в списке партии.

Известно, что 31-летний Александр Санченко родился в Сумах, получил финансовое образование в Международном университете финансов и в сфере делового администрирования в Международном институте менеджмента. Работает директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend.

Указано, что до этого он основал всеукраинский конкурс красоты, сообразительности и таланта «СтудМис Украины», был соинициатором проекта Kyiv Free Wi-Fi и координатором в Red Bull Ukraine.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.