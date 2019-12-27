Об этом сообщает Macra.

Контрольно-дисциплинарный комитет Испании решил, что матч «Райо Вальекано» и «Альбасете», который остановили из-за оскорблений, доиграют без фанов. Также «Райо Вальекано» оштрафовали на 18 000 евро и следующие два матча они проведут с частично закрытыми трибунами.

Напомним, 15 декабря матч второго дивизиона чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Альбасете» отложили из-за оскорбления в адрес нападающего «Альбасете» украинца Романа Зозули.

Фанаты «Райо» в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца оскорбления, основной тематикой которых стал лозунг «Зозуля – нацист». Из-за этого игроки «Альбасете» отказались выходить на второй тайм.

Министерство иностранных дел Украины осудило проявления нетерпимости и словесные нападения в адрес футболиста Романа Зозули во время матча второго дивизиона Испании, назвав их созвучными со штампами российской пропаганды.