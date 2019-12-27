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Об этом сообщает Macra.
Контрольно-дисциплинарный комитет Испании решил, что матч «Райо Вальекано» и «Альбасете», который остановили из-за оскорблений, доиграют без фанов. Также «Райо Вальекано» оштрафовали на 18 000 евро и следующие два матча они проведут с частично закрытыми трибунами.
Напомним, 15 декабря матч второго дивизиона чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Альбасете» отложили из-за оскорбления в адрес нападающего «Альбасете» украинца Романа Зозули.
Фанаты «Райо» в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца оскорбления, основной тематикой которых стал лозунг «Зозуля – нацист». Из-за этого игроки «Альбасете» отказались выходить на второй тайм.
Министерство иностранных дел Украины осудило проявления нетерпимости и словесные нападения в адрес футболиста Романа Зозули во время матча второго дивизиона Испании, назвав их созвучными со штампами российской пропаганды.
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Об этом сообщает Macra.
Контрольно-дисциплинарный комитет Испании решил, что матч «Райо Вальекано» и «Альбасете», который остановили из-за оскорблений, доиграют без фанов. Также «Райо Вальекано» оштрафовали на 18 000 евро и следующие два матча они проведут с частично закрытыми трибунами.
Напомним, 15 декабря матч второго дивизиона чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Альбасете» отложили из-за оскорбления в адрес нападающего «Альбасете» украинца Романа Зозули.
Фанаты «Райо» в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца оскорбления, основной тематикой которых стал лозунг «Зозуля – нацист». Из-за этого игроки «Альбасете» отказались выходить на второй тайм.
Министерство иностранных дел Украины осудило проявления нетерпимости и словесные нападения в адрес футболиста Романа Зозули во время матча второго дивизиона Испании, назвав их созвучными со штампами российской пропаганды.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов