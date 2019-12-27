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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров в деле бывших «беркутовцев».
Соответствующее письмо пришло в Киевский апелляционный суд, передает корреспондент РБК-Украина.
В частности, в суд пришло письмо, которым Рябошапка уведомил о замене группы прокуроров. Кроме того, после перерыва в помещение пришли три новых прокурора.
В итоге после короткого перерыва суд принял решение допустить новых прокуроров к заседанию суда наряду с прежними.
Сегодня Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу защиты бывших «беркутовцев», которых обвиняют в причастности к расстрелам на Майдане. Адвокаты просят отпустить подсудимых из-под стражи. Предполагается, что это делается для того, чтобы они приняли участие в обмене пленными, который запланирован на 29 декабря.
Напомним, экс-сотрудники «Беркута» Янишевский, Зинченко, Аброськин являются фигурантами дела о пытках активистов во время Революции достоинства в 2014 году.
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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров в деле бывших «беркутовцев».
Соответствующее письмо пришло в Киевский апелляционный суд, передает корреспондент РБК-Украина.
В частности, в суд пришло письмо, которым Рябошапка уведомил о замене группы прокуроров. Кроме того, после перерыва в помещение пришли три новых прокурора.
В итоге после короткого перерыва суд принял решение допустить новых прокуроров к заседанию суда наряду с прежними.
Сегодня Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу защиты бывших «беркутовцев», которых обвиняют в причастности к расстрелам на Майдане. Адвокаты просят отпустить подсудимых из-под стражи. Предполагается, что это делается для того, чтобы они приняли участие в обмене пленными, который запланирован на 29 декабря.
Напомним, экс-сотрудники «Беркута» Янишевский, Зинченко, Аброськин являются фигурантами дела о пытках активистов во время Революции достоинства в 2014 году.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов