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Такие данные приводят в Национальном банке Украины.
Всего, по данным НБУ, за три квартала 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину $8,74 млрд, из которых $2,82 млрд составили переводы из Польши.
Денежные переводы из стран ЕС составили подавляющее большинство всех переводов трудовых мигрантов в Украину — $5,83 млрд. Переводы из стран СНГ за девять месяцев 2019 года составили менее $1 млрд.
Кроме Польши, больше всего денежных переводов в Украину поступает из Чехии ($800 млн), России ($775 млн) и США ($713 млн).
Напомним, за 10 месяцев 2019 года переводы трудовых мигрантов из-за рубежа составили 9,7 миллиарда долларов. К концу года Нацбанк ожидает около 11,5 миллиарда долларов.
Ранее в Национальном банке Украины сообщили, что зарплаты украинцев, работающих за рубежом, растут медленнее, чем зарплаты в Украине.
В то же время украинское правительство ожидает, что переводы работников в 2019 году должны составить 12 млрд долларов.
По данным, которые обнародовали в Национальном банке, объемы денежных переводов трудовых мигрантов в Украину за первую половину 2019 года составляют более $5,5 млрд.
Во Всемирном банке подсчитали, что по итогам 2018 года объемы денежных переводов украинских трудовых мигрантов в Украину составили $14 млрд. По оценкам Национального банка в 2018 году они составили $10,88 млрд
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Такие данные приводят в Национальном банке Украины.
Всего, по данным НБУ, за три квартала 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину $8,74 млрд, из которых $2,82 млрд составили переводы из Польши.
Денежные переводы из стран ЕС составили подавляющее большинство всех переводов трудовых мигрантов в Украину — $5,83 млрд. Переводы из стран СНГ за девять месяцев 2019 года составили менее $1 млрд.
Кроме Польши, больше всего денежных переводов в Украину поступает из Чехии ($800 млн), России ($775 млн) и США ($713 млн).
Напомним, за 10 месяцев 2019 года переводы трудовых мигрантов из-за рубежа составили 9,7 миллиарда долларов. К концу года Нацбанк ожидает около 11,5 миллиарда долларов.
Ранее в Национальном банке Украины сообщили, что зарплаты украинцев, работающих за рубежом, растут медленнее, чем зарплаты в Украине.
В то же время украинское правительство ожидает, что переводы работников в 2019 году должны составить 12 млрд долларов.
По данным, которые обнародовали в Национальном банке, объемы денежных переводов трудовых мигрантов в Украину за первую половину 2019 года составляют более $5,5 млрд.
Во Всемирном банке подсчитали, что по итогам 2018 года объемы денежных переводов украинских трудовых мигрантов в Украину составили $14 млрд. По оценкам Национального банка в 2018 году они составили $10,88 млрд
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов