Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в пятницу провело следственные действия в ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), должностных лиц которого подозревают в растрате 20 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Детективы НАБУ вместе с СБУ под процессуальным руководством САП осуществляют ряд обысков в помещениях ГП «Администрация морских портов Украины», его филиалах и по месту жительства должностных лиц АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской области, - говорится в сообщении.

Отмечается, что следственные действия проходят в ходе расследования дела относительно возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности предоставление противоправных преференций иностранной компании.

Дело возбуждено по части 2 статье 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с весны 2019 года по материалам СБУ.

Напомним, ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) уволило начальника администрации Николаевского морского порта Олега Проточенко, заместителя начальника по безопасности Владимира Пинькаса и заместителя начальника по развитию портовой инфраструктуры Сергея Гайчева.