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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в пятницу провело следственные действия в ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), должностных лиц которого подозревают в растрате 20 миллионов долларов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— Детективы НАБУ вместе с СБУ под процессуальным руководством САП осуществляют ряд обысков в помещениях ГП «Администрация морских портов Украины», его филиалах и по месту жительства должностных лиц АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской области, - говорится в сообщении.
Отмечается, что следственные действия проходят в ходе расследования дела относительно возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности предоставление противоправных преференций иностранной компании.
Дело возбуждено по части 2 статье 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с весны 2019 года по материалам СБУ.
Напомним, ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) уволило начальника администрации Николаевского морского порта Олега Проточенко, заместителя начальника по безопасности Владимира Пинькаса и заместителя начальника по развитию портовой инфраструктуры Сергея Гайчева.
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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в пятницу провело следственные действия в ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), должностных лиц которого подозревают в растрате 20 миллионов долларов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— Детективы НАБУ вместе с СБУ под процессуальным руководством САП осуществляют ряд обысков в помещениях ГП «Администрация морских портов Украины», его филиалах и по месту жительства должностных лиц АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской области, - говорится в сообщении.
Отмечается, что следственные действия проходят в ходе расследования дела относительно возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности предоставление противоправных преференций иностранной компании.
Дело возбуждено по части 2 статье 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с весны 2019 года по материалам СБУ.
Напомним, ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) уволило начальника администрации Николаевского морского порта Олега Проточенко, заместителя начальника по безопасности Владимира Пинькаса и заместителя начальника по развитию портовой инфраструктуры Сергея Гайчева.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов