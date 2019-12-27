Президент Украины Владимир Зеленский перевел бывшего главу СБУ Василия Грицака с военной службы в запас Службы безопасности Украины.

Соответсвующий указ появился на сайте главы государства.

«Освободить генерала армии Украины Грицак с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», — говорится в указе.