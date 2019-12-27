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Президент Украины Владимир Зеленский перевел бывшего главу СБУ Василия Грицака с военной службы в запас Службы безопасности Украины.
Соответсвующий указ появился на сайте главы государства.
«Освободить генерала армии Украины Грицак с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», — говорится в указе.
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Президент Украины Владимир Зеленский перевел бывшего главу СБУ Василия Грицака с военной службы в запас Службы безопасности Украины.
Соответсвующий указ появился на сайте главы государства.
«Освободить генерала армии Украины Грицак с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», — говорится в указе.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов