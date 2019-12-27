Власти США требуют от компаний-подрядчиков, которые занимаются строительством газопровода «Северный поток-2» свернуть работы до 20 января, иначе им грозят санкции.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

Как отмечается, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, которым предусмотрены санкции против российского газопровода и компаний, занимающихся его строительством. В связи с этим американские власти требуют от компаний-подрядчиков «немедленно прекратить работы».

— Государственный департамент США будет следовать букве закона нового законодательства. Он предоставляет секретарю до 60 дней для выпуска отчета Конгрессу с целью выявления нарушителей. Секретарь выпустит этот отчет в кратчайшие сроки. Соединенные Штаты будут вводить санкции, если связанные стороны немедленно не продемонстрируют добросовестные усилия по ликвидации. Связанные стороны должны завершить работу в течение 30 дней. Любая компания, участвующая в «Северном потоке-2», должна внимательно изучить, что это означает для их деятельности, - говорится в сообщении.

В Госдепе США подчеркивают, что «Северный поток-2» - это инструмент, который Россия использует для поддержки своей продолжающейся агрессии против Украины.

— Россия стремится помешать (Украине - прим.) более тесной интеграции с Европой и США. «Северный поток-2» позволит России обойти Украину в транзите газа в Европу, что лишит Украину значительных доходов от транзита и повысит ее уязвимость для российской агрессии, - говорится в сообщении.

Ранее Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что трубопровод «Северный поток-2» могут достроить вопреки санкциям.