В Верховной Раде зарегистрировали законопроект «О медиа» № 2693, который поручил разработать президент Владимир Зеленский.

Соответствующая запись о регистрации есть на сайте парламента.

Текста законопроекта и сопроводительных документов пока нет.

Ранее сообщалось о том, что согласно законопроекту украинским СМИ запретят позитивные новости о России, «ДНР» и «ЛНР». А также предпишут не рассказывать ничего хорошего о советских деятелях.