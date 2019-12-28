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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект «О медиа» № 2693, который поручил разработать президент Владимир Зеленский.
Соответствующая запись о регистрации есть на сайте парламента.
Текста законопроекта и сопроводительных документов пока нет.
Ранее сообщалось о том, что согласно законопроекту украинским СМИ запретят позитивные новости о России, «ДНР» и «ЛНР». А также предпишут не рассказывать ничего хорошего о советских деятелях.
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект «О медиа» № 2693, который поручил разработать президент Владимир Зеленский.
Соответствующая запись о регистрации есть на сайте парламента.
Текста законопроекта и сопроводительных документов пока нет.
Ранее сообщалось о том, что согласно законопроекту украинским СМИ запретят позитивные новости о России, «ДНР» и «ЛНР». А также предпишут не рассказывать ничего хорошего о советских деятелях.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов