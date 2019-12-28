В Одессе освободили из-под стражи 11 человек, для будущего обмена заключенными между Украиной и Россией.

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на источник в СБУ

— Утром Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву; организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями. Всего из СИЗО вышли 11 человек, - пишет издание.

Отмечается, что всех 11 человек вывезли на контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) «Майорское» возле Горловки.

Ранее сообщалось о том, что Красногвардейский райсуд Днепра выпустил из-под стражи украинку Дарью Мастикашеву, подозреваемую в государственной измене. Также ее готовят к обмену.