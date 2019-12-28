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В Одессе освободили из-под стражи 11 человек, для будущего обмена заключенными между Украиной и Россией.
Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на источник в СБУ
— Утром Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву; организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями. Всего из СИЗО вышли 11 человек, - пишет издание.
Отмечается, что всех 11 человек вывезли на контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) «Майорское» возле Горловки.
Ранее сообщалось о том, что Красногвардейский райсуд Днепра выпустил из-под стражи украинку Дарью Мастикашеву, подозреваемую в государственной измене. Также ее готовят к обмену.
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В Одессе освободили из-под стражи 11 человек, для будущего обмена заключенными между Украиной и Россией.
Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на источник в СБУ
— Утром Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву; организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями. Всего из СИЗО вышли 11 человек, - пишет издание.
Отмечается, что всех 11 человек вывезли на контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) «Майорское» возле Горловки.
Ранее сообщалось о том, что Красногвардейский райсуд Днепра выпустил из-под стражи украинку Дарью Мастикашеву, подозреваемую в государственной измене. Также ее готовят к обмену.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов