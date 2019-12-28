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Вечером в пятницу, 27 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс.
Об этом сообщает сайт Верховной Рады.
Ранее Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского.
Закон вступит в силу 1 января 2020 года.
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Вечером в пятницу, 27 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс.
Об этом сообщает сайт Верховной Рады.
Ранее Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского.
Закон вступит в силу 1 января 2020 года.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов