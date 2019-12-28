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По версии американского издания Foreign Policy, война в Украине входит в список 10 главных конфликтов мира, за которыми нужно следить в 2020 году.
Об этом говорится в статье американского политолога Роберта Малли. Он был помощником экс-президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку.
Роберт Малли пишет, что с тех пор, как президентом Украины стал Владимир Зеленский, обсуждения вокруг конфликта оживились, однако это еще не значит, что Зеленскому удастся исчерпать конфликт.
Экс-советник Обамы отметил достижения президента во время встречи в «нормандском формате». По его словам, условная «ничья» дает возможность Зеленскому для маневра.
Поэтому следующая встреча «четверки», которая состоится весной, может продвинуться в вопросах Минских соглашений относительно амнистии, дальнейшему разведению сил, реинтеграции неподконтрольных правительству территорий.
В то же время, Малли допускает, что многое «может пойти не так»: «Планы прекращения огня и разведения сил могут рухнуть, а боевые действия — обостриться. Зеленскому нужна Москва для компромисса, чтобы у мира был шанс».
Однако, Россия до сих пор не признает себя стороной конфликта и настаивает на прямых переговорах с сепаратистами.
По мнению эксперта, мир на Донбассе принесет явные дивиденды для Украины и пользу для России: погашение санкций и снятие бремя финансовой и военной поддержки сепаратистов.
Малли добавил, что от своих западных союзников Зеленскому нужна вся помощь, которую он может получить.
Кроме Украины в статье говорится о еще 9 конфликтах: конфликт в Афганистане; гражданская война в Йемене; конфликт в Эфиопии; конфликт в Буркина-Фасо; гражданская война в Ливии; конфликт США, Ирана и Израиля в Персидском заливе; противостояние США и КНДР; конфликт в Кашмире; политический кризис в Венесуэле.
Напомним, Владимир Зеленский оказался лидером среди поисковых запросов россиян в «Яндексе».
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По версии американского издания Foreign Policy, война в Украине входит в список 10 главных конфликтов мира, за которыми нужно следить в 2020 году.
Об этом говорится в статье американского политолога Роберта Малли. Он был помощником экс-президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку.
Роберт Малли пишет, что с тех пор, как президентом Украины стал Владимир Зеленский, обсуждения вокруг конфликта оживились, однако это еще не значит, что Зеленскому удастся исчерпать конфликт.
Экс-советник Обамы отметил достижения президента во время встречи в «нормандском формате». По его словам, условная «ничья» дает возможность Зеленскому для маневра.
Поэтому следующая встреча «четверки», которая состоится весной, может продвинуться в вопросах Минских соглашений относительно амнистии, дальнейшему разведению сил, реинтеграции неподконтрольных правительству территорий.
В то же время, Малли допускает, что многое «может пойти не так»: «Планы прекращения огня и разведения сил могут рухнуть, а боевые действия — обостриться. Зеленскому нужна Москва для компромисса, чтобы у мира был шанс».
Однако, Россия до сих пор не признает себя стороной конфликта и настаивает на прямых переговорах с сепаратистами.
По мнению эксперта, мир на Донбассе принесет явные дивиденды для Украины и пользу для России: погашение санкций и снятие бремя финансовой и военной поддержки сепаратистов.
Малли добавил, что от своих западных союзников Зеленскому нужна вся помощь, которую он может получить.
Кроме Украины в статье говорится о еще 9 конфликтах: конфликт в Афганистане; гражданская война в Йемене; конфликт в Эфиопии; конфликт в Буркина-Фасо; гражданская война в Ливии; конфликт США, Ирана и Израиля в Персидском заливе; противостояние США и КНДР; конфликт в Кашмире; политический кризис в Венесуэле.
Напомним, Владимир Зеленский оказался лидером среди поисковых запросов россиян в «Яндексе».
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов