В воскресенье, 29 декабря 2019 года, в 6 объединенных территориальных общинах (ОТО) (3 сельских, 1 поселкового, 2 городских ОТО) в 4 областях Украины состоятся первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Об этом сообщает Центризбирком.

В частности, такие выборы пройдут в Днепропетровской области (в 3 ОТО), во Львовской области — (в 1 ОТО), в Сумской области (в 1 ОТО), в Черновицкой области (в 1 ОТО).

«В общем, по предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 55 700 избирателей», — отметили в сообщении ЦИК.

Добавляется, что для проведения указанных выборов территориальными избирательными комиссиями было образовано 136 территориальных, одномандатных избирательных округов.

«Голосование, которое начнется в 8:00 и продлится до 20:00, состоится на 55 избирательных участках», — подчеркнули в сообщении.

Так, в Центризбиркоме напомнили, что предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования, то есть вчера, 27 декабря 2019 года. Начиная с сегодняшнего дня ведения предвыборной агитации по истечении этого срока запрещается.

«Результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 3 января 2020 включительно. В свою очередь результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования, то есть до 8 января 2020 года включительно», — сообщили в ЦИК.

Добавляется, что в указанных выборах принимают участие 22 политические партии, кльлоые подали в ЦИК копии решения высшего руководящего органа партии об участии их местных организаций в первых местных выборах.

Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей на указанных выборах 8 общественным организациям.

«Общая сумма, предусмотренная утвержденным ЦИК Распределением субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 22 декабря 2019 года, составляет 1 млн 988,5 тыс. грн», — сообщили в пресс-центре Комиссии.

В ЦИК отметили, что “в течение более четырех предыдущих лет, с 25 октября 2015 года до 22 декабря 2019 года Центральной избирательной комиссией был назначен первые местные выборы в 982 объединенных территориальных общинах. Следовательно, после проведения выборов 29 декабря 2019 года общая численность всех вместе взятых предназначенных первых выборов в ОТО составит 988”.