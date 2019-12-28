Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики начал рассматривать перед вторым чтением законопроект о рынке земли с начала, сформировав новую таблицу, содержащую более 4000 поправок.

Об этом во время заседания комитета сообщил председатель подкомитета по вопросам земельных отношений Артем Нагаевский, передает УНН.

Так, была создана новая таблица, которая содержит все поданные народными депутатами Украины правки - 4 018. Подкомитет рекомендовал принять поправки, внесенные комитетом на заседании 18 декабря, а другие - отклонить.

Добавим, что на прошлых заседаниях комитета уже было рассмотрено около 300 поправок к законопроекту.