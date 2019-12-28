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Сотрудники Службы безопасности Украины во Львовской области разоблачили организованную руководителями медицинских заведений и коммерческой структуры коррупционную схему во время закупок за бюджетные средства медицинских препаратов и оборудования, сообщил пресс-центр СБУ.
«Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица систематически получали от коммерческих структур "откаты" в размере 10-15% за содействие в заключении выгодных контрактов. Соглашения предусматривали закупку товаров для медучреждений по завышенным ценам», - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали должностных лиц после передачи в офисе фирмы-поставщика очередной взятки в сумме 24,5 тысяч гривен. Ранее оперативники спецслужбы задокументировали ряд других фактов получения «откатов» руководителями ряда медицинских учреждений региона.
Директору одного из медучреждений, а также директору и главному бухгалтеру коммерческой структуры оперативники сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), частью 3 статьи 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленников задержанли в порядке статьи 208 УПК Украины.
В настоящее время фигурантам производства избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех лиц, причастных к преступной схемы.
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Сотрудники Службы безопасности Украины во Львовской области разоблачили организованную руководителями медицинских заведений и коммерческой структуры коррупционную схему во время закупок за бюджетные средства медицинских препаратов и оборудования, сообщил пресс-центр СБУ.
«Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица систематически получали от коммерческих структур "откаты" в размере 10-15% за содействие в заключении выгодных контрактов. Соглашения предусматривали закупку товаров для медучреждений по завышенным ценам», - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали должностных лиц после передачи в офисе фирмы-поставщика очередной взятки в сумме 24,5 тысяч гривен. Ранее оперативники спецслужбы задокументировали ряд других фактов получения «откатов» руководителями ряда медицинских учреждений региона.
Директору одного из медучреждений, а также директору и главному бухгалтеру коммерческой структуры оперативники сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), частью 3 статьи 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленников задержанли в порядке статьи 208 УПК Украины.
В настоящее время фигурантам производства избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех лиц, причастных к преступной схемы.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов