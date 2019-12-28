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Бывший вице-президент США и потенциальный соперник Трампа на выборах 2020 года Джо Байден заявил, что не намерен давать показания Сенату в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Об этом он заявил в интервью газете The Des Moines Register, пишет hromadske.
На данный момент Байдена не вызывали в Сенат, однако он говорит, что не пошел бы свидетельствовать в любом случае.
По словам бывшего вице-президента, его согласие на возможную повестку от Сената даст Трампу возможность отвлечь внимание граждан США от самого импичмента.
— Он (Трамп, - прим.) всегда пытался переключить внимание со своей персоны, - сказал Байден.
Демократ считает, что Сенат вряд ли вообще направит ему такую повестку, поскольку «это было бы слишком лицемерно».
Напомним, что Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не боится следующего этапа голосования по импичменту из-за того, что в Сенате большинство республиканцев, на которое не могут посягать демократы, чтобы устранить его с должности.
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Бывший вице-президент США и потенциальный соперник Трампа на выборах 2020 года Джо Байден заявил, что не намерен давать показания Сенату в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Об этом он заявил в интервью газете The Des Moines Register, пишет hromadske.
На данный момент Байдена не вызывали в Сенат, однако он говорит, что не пошел бы свидетельствовать в любом случае.
По словам бывшего вице-президента, его согласие на возможную повестку от Сената даст Трампу возможность отвлечь внимание граждан США от самого импичмента.
— Он (Трамп, - прим.) всегда пытался переключить внимание со своей персоны, - сказал Байден.
Демократ считает, что Сенат вряд ли вообще направит ему такую повестку, поскольку «это было бы слишком лицемерно».
Напомним, что Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не боится следующего этапа голосования по импичменту из-за того, что в Сенате большинство республиканцев, на которое не могут посягать демократы, чтобы устранить его с должности.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов