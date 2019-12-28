В 2019 году на 36% выросло количество незаконно срубленных новогодних елок. Это не удивительно, если учитывать нынешние цены на деревья.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства лесных ресурсов Украины, передает Суспільне.

— По последним данным на 23 декабря, увеличилась (незаконная вырубка елок, - прим.) на 36%, но это объясняется тем, что увеличилось количество рейдовых бригад и самих рейдов в лесах, поэтому больше выявлено правонарушителей, - заявили в агентстве.

В ведомстве добавили, что в этом году в Украине действует 1586 рейдовых бригад, а в прошлом на эту дату действовало 1 558. По состоянию на 23 декабря было проведено 6283 рейда, а в прошлом на эту дату - лишь 5266 рейдов.

— Отсюда следует, что в этом году 779 срубленные елок, а в прошлом - 575, - добавили в Гослесагентстве.

Напомним, что в Николаеве началась торговля елками, несмотря на то, что исполком не согласовал специально отведенные места для торговли.