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В 2019 году на 36% выросло количество незаконно срубленных новогодних елок. Это не удивительно, если учитывать нынешние цены на деревья.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства лесных ресурсов Украины, передает Суспільне.
— По последним данным на 23 декабря, увеличилась (незаконная вырубка елок, - прим.) на 36%, но это объясняется тем, что увеличилось количество рейдовых бригад и самих рейдов в лесах, поэтому больше выявлено правонарушителей, - заявили в агентстве.
В ведомстве добавили, что в этом году в Украине действует 1586 рейдовых бригад, а в прошлом на эту дату действовало 1 558. По состоянию на 23 декабря было проведено 6283 рейда, а в прошлом на эту дату - лишь 5266 рейдов.
— Отсюда следует, что в этом году 779 срубленные елок, а в прошлом - 575, - добавили в Гослесагентстве.
Напомним, что в Николаеве началась торговля елками, несмотря на то, что исполком не согласовал специально отведенные места для торговли.
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В 2019 году на 36% выросло количество незаконно срубленных новогодних елок. Это не удивительно, если учитывать нынешние цены на деревья.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства лесных ресурсов Украины, передает Суспільне.
— По последним данным на 23 декабря, увеличилась (незаконная вырубка елок, - прим.) на 36%, но это объясняется тем, что увеличилось количество рейдовых бригад и самих рейдов в лесах, поэтому больше выявлено правонарушителей, - заявили в агентстве.
В ведомстве добавили, что в этом году в Украине действует 1586 рейдовых бригад, а в прошлом на эту дату действовало 1 558. По состоянию на 23 декабря было проведено 6283 рейда, а в прошлом на эту дату - лишь 5266 рейдов.
— Отсюда следует, что в этом году 779 срубленные елок, а в прошлом - 575, - добавили в Гослесагентстве.
Напомним, что в Николаеве началась торговля елками, несмотря на то, что исполком не согласовал специально отведенные места для торговли.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов