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Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что следственно-оперативная группа отрабатывает несколько версий авиакатастрофы.
Об этом сообщает местное издание tengrinews.kz.
В частности, следствие отрабатывает версии технической неисправности самолета, погодных и метеорологических условий, а также возможных ошибок при пилотировании.
Досудебное расследование проводится по части 3 статьи 344 Уголовного кодекса “Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”.
— МВД проведет качественное и объективное расследование причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета. Следствием изучаются все документы, аудио- и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, – сказал Тургумбаев.
По его словам, сейчас следователи пытаются в точности восстановить хронологию событий вчерашнего дня от момента, когда самолет готовили к полету, до самого крушения и его возможных причин. Для этого проводится проверка работы всех наземных и авиационных служб, участвующих в организации и проведении полетов, допрашивают свидетелей и ответственных за эксплуатацию самолета лиц.
Уже проведен осмотр взлетно-посадочной полосы. С самолета изъяли самописцы и бортовой журнал.
В МВД Казахстана подчеркнули, что самолет имел сертификат летной годности до 21 мая 2020 года.
Напомним, 27 декабря неподалеку от аэропорта Алматы (Казахстан) разбился пассажирский самолет с 98 людьми на борту. На данный момент известно о 14 погибших, но число жертв растет.
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Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что следственно-оперативная группа отрабатывает несколько версий авиакатастрофы.
Об этом сообщает местное издание tengrinews.kz.
В частности, следствие отрабатывает версии технической неисправности самолета, погодных и метеорологических условий, а также возможных ошибок при пилотировании.
Досудебное расследование проводится по части 3 статьи 344 Уголовного кодекса “Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”.
— МВД проведет качественное и объективное расследование причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета. Следствием изучаются все документы, аудио- и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, – сказал Тургумбаев.
По его словам, сейчас следователи пытаются в точности восстановить хронологию событий вчерашнего дня от момента, когда самолет готовили к полету, до самого крушения и его возможных причин. Для этого проводится проверка работы всех наземных и авиационных служб, участвующих в организации и проведении полетов, допрашивают свидетелей и ответственных за эксплуатацию самолета лиц.
Уже проведен осмотр взлетно-посадочной полосы. С самолета изъяли самописцы и бортовой журнал.
В МВД Казахстана подчеркнули, что самолет имел сертификат летной годности до 21 мая 2020 года.
Напомним, 27 декабря неподалеку от аэропорта Алматы (Казахстан) разбился пассажирский самолет с 98 людьми на борту. На данный момент известно о 14 погибших, но число жертв растет.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов