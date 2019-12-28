Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что процесс передачи спорткомплекса «Зоря» - «Машпроект» в городскую собственность может завершиться в начале 2020 года.

Об этом он заявил в программе «Диалог» на ТРК «Март».

По словам Александра Сенкевича, после того как спорткомплекс перейдет в городскую собственность в бюджете Николаева будут искать деньги на ремонт бассейна.

— Что касается «Зори», мы уже на финальной стадии. Я встречался с руководителем предприятия «Зоря» - «Машпроект», мы договорились что мы форсируем процесс передачи. Сейчас мы заканчиваем финальные документы и надеюсь, что в начале года мы сможем этот объект получить в коммунальную собственность. А уже после запланировать деньги на ремонт, чтобы запустить бассейн. Нам этот бассейн нужен как воздух в том районе и во всем городе, – заявил Александр Сенкевич.

Городской голова также отметил, что несмотря на то, что процесс передачи спорткомплекса в коммунальную собственность города не завершился, в бюджете на 2020 год заложены деньги для содержания штата сотрудников, которые временно работают в других спортивных учреждениях Николаева.

— Что касается объекта Заря, плавательного бассейна. Во первых, мы подготовили деньги для финансирования всех, кто работает у там, всех тренеров. У нас есть куда перевести тренеров, напомню, что мы при «Водолее» открыли школу, насытить ее необходимыми вещами для тренировок, купили 6 досок для прыжков в воду и вообще взяли себе всех тренеров на работу, – добавил мэр.

Напомним, что экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил о передаче Государственным предприятием Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря» - «Машпроект» на баланс города Николаева спортивного комплекса, которым смогут пользоваться все местные жители. После чего государственный концерн «Укроборонпром» издал указ о передаче.

В свою очередь депутаты Николаевского городского совета поддержали вопрос о передаче спортивного комплекса государственного предприятия «Зоря» - «Машпроект» в собственность территориальной общины Николаева.

В январе 2019 года государственный концерн «Укроборонпром» издал указ о передаче спортивного комплекса государственного предприятия «Зоря» - «Машпроект» в собственность города Николаева.

Генеральный директор государственного предприятия «Зоря» - «Машпроект», депутат Николаевского городского совета от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Константин Картошкин обвинил чиновников мэрии в затягивании процесса передачи спортшколы «Зоря» из государственной в коммунальную собственность города.

В свою очередь начальник управления коммунального хозяйства Николаевского горсовета Мкртыч Мкртчян заявил, что передача спортивной школы «Зоря» из государственной в коммунальную собственность Николаева находится на этапе проведения инвентаризации имущества и подготовки проекта акта приема-передачи.

Позже Константин Картошкин заявил, что благодаря журналистам процесс передачи спортшколы на баланс Николаева ускорился.

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор считает, что на восстановление спортивного комплекса государственного предприятия «Зоря» - «Машпроект», которое собираются передать в собственность города Николаева, необходимо 100 миллионов гривен.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что не смотря на то, что государство до сих пор не передало в коммунальную собственность спорткомплекс «Зоря», в бюджете города на 2020 год будут заложены деньги на его содержание и ремонт.

20 декабря в ходе сессии Николаевского городского совета депутат от фракции «Наш край» Сергей Кантор раскритиковал чиновников за то, спорткомплекс «Зоря» - «Машпроект» до сих пор не принят в городскую собственность.