Приговор может быть обжалован в апелляционном суде в течение 30 дней со дня его принятия. Приговор вступит в силу после истечения срока подачи апелляции или после рассмотрения апелляции.

В то же время обвиняемым заменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. То есть до вступления приговора в законную силу обвиняемые будут на свободе. Существует вероятность, что украинская сторона их выдаст в рамках обмена удерживаемыми между Украиной и самопровозглашёнными «Л/ДНР».

Напомним, 22 февраля 2015 года у Дворца спорта в Харькове во время проведения торжественного шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли четверо и ранены девять человек.

В результате взрыва на месте погибли харьковский активист евромайдана Игорь Толмачев, подполковник милиции Вадим Рыбальченко. На следующий день скончался 15-летний Даниил Дидык, который в результате взрыва получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому.

24 февраля умер еще один раненный в результате взрыва — 18-летний студент Харьковской Академии городского хозяйства Николай Мельничук.

26 февраля 2015 года сотрудники СБУ по подозрению в совершении теракта задержали трех жителей Харьковской области — Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Всем троим объявили подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием). 22 апреля 2015 года обвинительный акт доставили во Фрунзенский районный суд Харькова. Обвиняемые своей вины не признали.

В апреле 2017 года суд начал слушания по делу о теракте сначала, потому что в коллегии судей произошла замена.

Всего, по данным адвоката потерпевшего Олега Головкова, за 4,5 года слушание дела было сорвано или заседание не происходило 170 раз.

Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Среди перечисленных террористических атак был назван и теракт во время «Марша единства» в Харькове.