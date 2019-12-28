|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:09
|Температура завтра:
|+4 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|16:00
|Температура завтра:
|0 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.85 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.4 грн
|27.4 грн
Приговор может быть обжалован в апелляционном суде в течение 30 дней со дня его принятия. Приговор вступит в силу после истечения срока подачи апелляции или после рассмотрения апелляции.
В то же время обвиняемым заменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. То есть до вступления приговора в законную силу обвиняемые будут на свободе. Существует вероятность, что украинская сторона их выдаст в рамках обмена удерживаемыми между Украиной и самопровозглашёнными «Л/ДНР».
Напомним, 22 февраля 2015 года у Дворца спорта в Харькове во время проведения торжественного шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли четверо и ранены девять человек.
В результате взрыва на месте погибли харьковский активист евромайдана Игорь Толмачев, подполковник милиции Вадим Рыбальченко. На следующий день скончался 15-летний Даниил Дидык, который в результате взрыва получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому.
24 февраля умер еще один раненный в результате взрыва — 18-летний студент Харьковской Академии городского хозяйства Николай Мельничук.
26 февраля 2015 года сотрудники СБУ по подозрению в совершении теракта задержали трех жителей Харьковской области — Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Всем троим объявили подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием). 22 апреля 2015 года обвинительный акт доставили во Фрунзенский районный суд Харькова. Обвиняемые своей вины не признали.
В апреле 2017 года суд начал слушания по делу о теракте сначала, потому что в коллегии судей произошла замена.
Всего, по данным адвоката потерпевшего Олега Головкова, за 4,5 года слушание дела было сорвано или заседание не происходило 170 раз.
Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Среди перечисленных террористических атак был назван и теракт во время «Марша единства» в Харькове.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
Приговор может быть обжалован в апелляционном суде в течение 30 дней со дня его принятия. Приговор вступит в силу после истечения срока подачи апелляции или после рассмотрения апелляции.
В то же время обвиняемым заменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. То есть до вступления приговора в законную силу обвиняемые будут на свободе. Существует вероятность, что украинская сторона их выдаст в рамках обмена удерживаемыми между Украиной и самопровозглашёнными «Л/ДНР».
Напомним, 22 февраля 2015 года у Дворца спорта в Харькове во время проведения торжественного шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли четверо и ранены девять человек.
В результате взрыва на месте погибли харьковский активист евромайдана Игорь Толмачев, подполковник милиции Вадим Рыбальченко. На следующий день скончался 15-летний Даниил Дидык, который в результате взрыва получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому.
24 февраля умер еще один раненный в результате взрыва — 18-летний студент Харьковской Академии городского хозяйства Николай Мельничук.
26 февраля 2015 года сотрудники СБУ по подозрению в совершении теракта задержали трех жителей Харьковской области — Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Всем троим объявили подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием). 22 апреля 2015 года обвинительный акт доставили во Фрунзенский районный суд Харькова. Обвиняемые своей вины не признали.
В апреле 2017 года суд начал слушания по делу о теракте сначала, потому что в коллегии судей произошла замена.
Всего, по данным адвоката потерпевшего Олега Головкова, за 4,5 года слушание дела было сорвано или заседание не происходило 170 раз.
Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Среди перечисленных террористических атак был назван и теракт во время «Марша единства» в Харькове.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов