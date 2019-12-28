– Последние 5 киосков снесено около междугородного автовокзала. Итак, мы полностью очистили эту территорию. В общем демонтировано 17 МАФов. Плюс еще три пришлось сносить два раза. Предприниматели сразу не поняли, что место надо освободить. Рядом находится рынок. Считаю, что киоски в такой количества и в таком виде портят впечатление гостей города. Довольны, что справились к Новому году! – сообщил директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев.