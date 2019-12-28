Об этом сообщил советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак.

— Только что аграрный комитет рассмотрел и одобрил окончательную версию ко второму чтению законопроекта 2178-10 о внедрении рынка земли. Преград для голосования в сессионном зале уже не осталось, – сообщил Алексей Мушак.

Отметим, что в закон о рынке земли депутаты внесли более 4000 поправок. Рада не могла голосовать за этот законопроект до тех пор, пока все эти правки не были рассмотрены.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сомневается, что до Нового года Верховная Рада примет законопроект о запуске рынка земли сельскохозяйственного назначения.