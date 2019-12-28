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Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики завершил рассмотрение всех поправок к законопроекту о рынке земли и рекомендовал депутатам принять его во втором чтении.
Об этом сообщил советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак.
— Только что аграрный комитет рассмотрел и одобрил окончательную версию ко второму чтению законопроекта 2178-10 о внедрении рынка земли. Преград для голосования в сессионном зале уже не осталось, – сообщил Алексей Мушак.
Отметим, что в закон о рынке земли депутаты внесли более 4000 поправок. Рада не могла голосовать за этот законопроект до тех пор, пока все эти правки не были рассмотрены.
Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сомневается, что до Нового года Верховная Рада примет законопроект о запуске рынка земли сельскохозяйственного назначения.
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Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики завершил рассмотрение всех поправок к законопроекту о рынке земли и рекомендовал депутатам принять его во втором чтении.
Об этом сообщил советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак.
— Только что аграрный комитет рассмотрел и одобрил окончательную версию ко второму чтению законопроекта 2178-10 о внедрении рынка земли. Преград для голосования в сессионном зале уже не осталось, – сообщил Алексей Мушак.
Отметим, что в закон о рынке земли депутаты внесли более 4000 поправок. Рада не могла голосовать за этот законопроект до тех пор, пока все эти правки не были рассмотрены.
Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сомневается, что до Нового года Верховная Рада примет законопроект о запуске рынка земли сельскохозяйственного назначения.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов