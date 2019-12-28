Об этом сообщает Громадське.

Соответствующее постановление принял генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

— Есть основания (для изменения прокуроров — прим.), предусмотренные законом, они не были соблюдены. Но это постановление не может быть обжаловано, то есть на сегодня мы лишены полномочий, поэтому сегодня мы вынуждены были оставить судебное заседание, — сказал Донской.

Накануне генеральный прокурор Руслан Рябошапка заменил в этом деле группу прокуроров. Так, прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые занимались делом несколько лет, заменили на новых — Сергея Куцего, Виталия Субботина, Александра Шеваленко. 27 декабря Киевский апелляционный суд согласовал такую замену, однако оставил обе группы прокуроров по делу.

Сегодня, 28 декабря, апелляционный суд продолжает заседание, где должны рассмотреть апелляционные жалобы на меры пресечения экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Так, защита обвиняемых по этому делу экс-беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина просит освободить их из-под стражи. А защита еще двух фигурантов этого дела — экс-беркутовцев Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, находящихся под домашним арестом, — просит отменить им меру пресечения.

Напомним, ранее адвокатская совещательный группа требовала от президента Украины Владимира Зеленского созвать внеочередную сессию Верховной Рады для проведения голосования за поправку №318 к законопроекту №2116, которая позволит сохранить следствие по делам Майдана.