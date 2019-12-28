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Адвокат Игорь Ворфоломеев, представляющий интересы обвиняемых в расстрелах на Майдане, рассказал, что украинская сторона вычеркнула 11 экс-беркутовцев из списков для обмена удерживаемыми между Украиной и самопровозглашёнными «Л/ДНР».
Об этом он сказал перед заседанием апелляционного суда, где должны рассмотреть апелляционные жалобы на меру пресечения экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года.
Так, защита обвиняемых по этому делу экс-беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченка и Павла Аброськина просит освободить их из-под стражи. А защита еще двух фигурантов этого дела — эксберкутовцев Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, находящихся под домашним арестом, — просит смягчить им меру пресечения.
Накануне генеральный прокурор Руслан Рябошапка заменил в этом деле группу прокуроров. Так, прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые занимались делом несколько лет, заменили на новых — Сергея Куцего, Виталия Субботина, Александра Шеваленка.
Напомним, 23 декабря на переговорах в Минске Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленных между Украиной и самопровозглашёнными «Л/ДНР» до конца 2019 года.
Два источника, которые имеют отношение к судебному делу о расстрелах на улице Институтской в Киеве, рассказали hromadske, что украинская сторона планирует передать боевикам «ДНР» и «ЛНР» бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года, в рамках обмена пленных. Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, находящихся под стражей, а также Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которые остаются под круглосуточным домашним арестом.
Семьи Героев Небесной сотни обратились к президенту Зеленскому с просьбой не освобождать бывших беркутовцев для обмена.
В то же время ознакомленный с вопросами обмена адвокат Валентин Рыбин заявил, что вычеркивая экс-беркутовцев из списков, Украина ставит весь обмен под угрозу срыва.
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Адвокат Игорь Ворфоломеев, представляющий интересы обвиняемых в расстрелах на Майдане, рассказал, что украинская сторона вычеркнула 11 экс-беркутовцев из списков для обмена удерживаемыми между Украиной и самопровозглашёнными «Л/ДНР».
Об этом он сказал перед заседанием апелляционного суда, где должны рассмотреть апелляционные жалобы на меру пресечения экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года.
Так, защита обвиняемых по этому делу экс-беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченка и Павла Аброськина просит освободить их из-под стражи. А защита еще двух фигурантов этого дела — эксберкутовцев Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, находящихся под домашним арестом, — просит смягчить им меру пресечения.
Накануне генеральный прокурор Руслан Рябошапка заменил в этом деле группу прокуроров. Так, прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые занимались делом несколько лет, заменили на новых — Сергея Куцего, Виталия Субботина, Александра Шеваленка.
Напомним, 23 декабря на переговорах в Минске Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленных между Украиной и самопровозглашёнными «Л/ДНР» до конца 2019 года.
Два источника, которые имеют отношение к судебному делу о расстрелах на улице Институтской в Киеве, рассказали hromadske, что украинская сторона планирует передать боевикам «ДНР» и «ЛНР» бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года, в рамках обмена пленных. Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, находящихся под стражей, а также Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которые остаются под круглосуточным домашним арестом.
Семьи Героев Небесной сотни обратились к президенту Зеленскому с просьбой не освобождать бывших беркутовцев для обмена.
В то же время ознакомленный с вопросами обмена адвокат Валентин Рыбин заявил, что вычеркивая экс-беркутовцев из списков, Украина ставит весь обмен под угрозу срыва.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов