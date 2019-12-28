Так, защита обвиняемых по этому делу экс-беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченка и Павла Аброськина просит освободить их из-под стражи. А защита еще двух фигурантов этого дела — эксберкутовцев Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, находящихся под домашним арестом, — просит смягчить им меру пресечения.

Накануне генеральный прокурор Руслан Рябошапка заменил в этом деле группу прокуроров. Так, прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые занимались делом несколько лет, заменили на новых — Сергея Куцего, Виталия Субботина, Александра Шеваленка.

Напомним, 23 декабря на переговорах в Минске Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленных между Украиной и самопровозглашёнными «Л/ДНР» до конца 2019 года.

Два источника, которые имеют отношение к судебному делу о расстрелах на улице Институтской в Киеве, рассказали hromadske, что украинская сторона планирует передать боевикам «ДНР» и «ЛНР» бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года, в рамках обмена пленных. Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, находящихся под стражей, а также Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которые остаются под круглосуточным домашним арестом.

Семьи Героев Небесной сотни обратились к президенту Зеленскому с просьбой не освобождать бывших беркутовцев для обмена.

В то же время ознакомленный с вопросами обмена адвокат Валентин Рыбин заявил, что вычеркивая экс-беркутовцев из списков, Украина ставит весь обмен под угрозу срыва.