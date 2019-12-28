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Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что горсовет пересмотрит тарифы на тепло по поручению Кабинета министров Украины.
Об этом он заявил в субботу, 28 декабря, в ходе общения с журналистами, сообщает корреспондент НикВести.
Александр Сенкевич отметил, что на сегодняшний день из-за политически заниженных тарифов Кабинет министров задолжал «Николаевоблтеплоэнерго» 150 миллионов гривен, которые позволили бы погасить долги предприятия.
– Сегодня соберется «Николаевоблтеплоэнерго», ТЭЦ, замы мои и мы будем смотреть, насколько это реально (снизить тарифы, – прим.). Но, хочу напомнить одну вещь, в связи с тем, что мы датировали из местного бюджета «Николаевоблтеплоэнерго», так как был политически уменьшен тариф, то сегодня задолженность государства перед предприятием за разницу в тарифах составляет, вы не поверите, 150 миллионов гривен. «Николаевоблтеплоэнерго» могло бы погасить часть своих долги перед «Нафтогазом». Нужно же еще помнить, что если цена газа чуть-чуть понизилась, то стоимость его транспортировки увеличилась. Если сейчас это реально сделать (понизить тариф, – прим.), то никто не будет переплачивать ни копейки. Соберемся, обсудим. Мы хотим понимать как это выполнить, – заявил Александр Сенкевич.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров найти пути снижения тарифа на отопление для населения в платежках за декабрь.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что горсовет пересмотрит тарифы на тепло по поручению Кабинета министров Украины.
Об этом он заявил в субботу, 28 декабря, в ходе общения с журналистами, сообщает корреспондент НикВести.
Александр Сенкевич отметил, что на сегодняшний день из-за политически заниженных тарифов Кабинет министров задолжал «Николаевоблтеплоэнерго» 150 миллионов гривен, которые позволили бы погасить долги предприятия.
– Сегодня соберется «Николаевоблтеплоэнерго», ТЭЦ, замы мои и мы будем смотреть, насколько это реально (снизить тарифы, – прим.). Но, хочу напомнить одну вещь, в связи с тем, что мы датировали из местного бюджета «Николаевоблтеплоэнерго», так как был политически уменьшен тариф, то сегодня задолженность государства перед предприятием за разницу в тарифах составляет, вы не поверите, 150 миллионов гривен. «Николаевоблтеплоэнерго» могло бы погасить часть своих долги перед «Нафтогазом». Нужно же еще помнить, что если цена газа чуть-чуть понизилась, то стоимость его транспортировки увеличилась. Если сейчас это реально сделать (понизить тариф, – прим.), то никто не будет переплачивать ни копейки. Соберемся, обсудим. Мы хотим понимать как это выполнить, – заявил Александр Сенкевич.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров найти пути снижения тарифа на отопление для населения в платежках за декабрь.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов