Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что горсовет пересмотрит тарифы на тепло по поручению Кабинета министров Украины.

Об этом он заявил в субботу, 28 декабря, в ходе общения с журналистами, сообщает корреспондент НикВести.

Александр Сенкевич отметил, что на сегодняшний день из-за политически заниженных тарифов Кабинет министров задолжал «Николаевоблтеплоэнерго» 150 миллионов гривен, которые позволили бы погасить долги предприятия.

– Сегодня соберется «Николаевоблтеплоэнерго», ТЭЦ, замы мои и мы будем смотреть, насколько это реально (снизить тарифы, – прим.). Но, хочу напомнить одну вещь, в связи с тем, что мы датировали из местного бюджета «Николаевоблтеплоэнерго», так как был политически уменьшен тариф, то сегодня задолженность государства перед предприятием за разницу в тарифах составляет, вы не поверите, 150 миллионов гривен. «Николаевоблтеплоэнерго» могло бы погасить часть своих долги перед «Нафтогазом». Нужно же еще помнить, что если цена газа чуть-чуть понизилась, то стоимость его транспортировки увеличилась. Если сейчас это реально сделать (понизить тариф, – прим.), то никто не будет переплачивать ни копейки. Соберемся, обсудим. Мы хотим понимать как это выполнить, – заявил Александр Сенкевич.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров найти пути снижения тарифа на отопление для населения в платежках за декабрь.