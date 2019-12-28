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Завтра, 29 декабря, из-за обмена пленными не будет работать контрольный пункт въезда-выезда «Майорское» на дорожном коридоре Бахмут - Горловка.
Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Сообщается, что согласно распоряжению командующего Объединенных сил, по техническим причинам пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда «Майорское» 29 декабря осуществляться не будут.
— Государственная пограничная служба просит всех граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться другими контрольными пунктами въезда-выезда для пересечения линии разграничения, - говорится в сообщении.
Напомним, Трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.
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Завтра, 29 декабря, из-за обмена пленными не будет работать контрольный пункт въезда-выезда «Майорское» на дорожном коридоре Бахмут - Горловка.
Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Сообщается, что согласно распоряжению командующего Объединенных сил, по техническим причинам пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда «Майорское» 29 декабря осуществляться не будут.
— Государственная пограничная служба просит всех граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться другими контрольными пунктами въезда-выезда для пересечения линии разграничения, - говорится в сообщении.
Напомним, Трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов