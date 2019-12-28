Завтра, 29 декабря, из-за обмена пленными не будет работать контрольный пункт въезда-выезда «Майорское» на дорожном коридоре Бахмут - Горловка.

Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что согласно распоряжению командующего Объединенных сил, по техническим причинам пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда «Майорское» 29 декабря осуществляться не будут.

— Государственная пограничная служба просит всех граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться другими контрольными пунктами въезда-выезда для пересечения линии разграничения, - говорится в сообщении.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.