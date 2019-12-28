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Разрушенный при строительстве травматологического пункта асфальт на территории Больницы скорой медицинской помощи отремонтируют в 2020 году.
Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в комментарии НикВести.
По словам городского головы, асфальт на территории БСМП планируют сделать уже в следующем году, а на его ремонт планируют потратить около 5 миллионов гривен. При этом он отметил, что в данную стоимость также входит ремонт приемного покоя больницы.
— Асфальт, понятное дело, в грязь мы не ложили. Кроме того, там надо будет проект откорректировать. Около 5 миллионов надо будет. В 2020 году мы хотим это сделать - приемный покой и территорию. Будет красота, - сказал Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что техника, которая заезжала на территорию Больницы скорой медицинской помощи для строительства травматологического пункта, разрушила там асфальт.
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Разрушенный при строительстве травматологического пункта асфальт на территории Больницы скорой медицинской помощи отремонтируют в 2020 году.
Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в комментарии НикВести.
По словам городского головы, асфальт на территории БСМП планируют сделать уже в следующем году, а на его ремонт планируют потратить около 5 миллионов гривен. При этом он отметил, что в данную стоимость также входит ремонт приемного покоя больницы.
— Асфальт, понятное дело, в грязь мы не ложили. Кроме того, там надо будет проект откорректировать. Около 5 миллионов надо будет. В 2020 году мы хотим это сделать - приемный покой и территорию. Будет красота, - сказал Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что техника, которая заезжала на территорию Больницы скорой медицинской помощи для строительства травматологического пункта, разрушила там асфальт.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов