Начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев надеется, что Государственный фонд регионального развития выделит деньги для строительства отделения детской инфекционной больницы.

Об этом он сказал в эфире программ «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По мнению Павла Георгиева, работа детской и взрослой инфекционных больниц, размещенных на территории одного медучреждения дало хороший результат.

Он рассказал, что уже разработан проект согласно которому на территории больницы построят здание, где будет находится детская инфекционная больница.

— В следующем году мы планируем подготовить все и отдать этот проект на ГФРР. Там цена серьезная, надеемся, что страна нам поможет, - сказал Павел Георгиев.

Напомним, 2 апреля, в ходе экстренного совещания областной комиссии ТЭБ и ЧС, стало известно, что в Николаеве закрывают детскую областную инфекционную больницу в связи с тем, что здание больницы находится в аварийном состоянии.

После чего стало известно, что из Николаевской областной детской инфекционной больницы, которую закрывают из-за аварийного состояния здания, уволились 35 врачей, а уже в июне стало известно, что из больницы уволилось 76 человек.