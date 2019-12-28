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Начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев надеется, что Государственный фонд регионального развития выделит деньги для строительства отделения детской инфекционной больницы.
Об этом он сказал в эфире программ «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
По мнению Павла Георгиева, работа детской и взрослой инфекционных больниц, размещенных на территории одного медучреждения дало хороший результат.
Он рассказал, что уже разработан проект согласно которому на территории больницы построят здание, где будет находится детская инфекционная больница.
— В следующем году мы планируем подготовить все и отдать этот проект на ГФРР. Там цена серьезная, надеемся, что страна нам поможет, - сказал Павел Георгиев.
Напомним, 2 апреля, в ходе экстренного совещания областной комиссии ТЭБ и ЧС, стало известно, что в Николаеве закрывают детскую областную инфекционную больницу в связи с тем, что здание больницы находится в аварийном состоянии.
После чего стало известно, что из Николаевской областной детской инфекционной больницы, которую закрывают из-за аварийного состояния здания, уволились 35 врачей, а уже в июне стало известно, что из больницы уволилось 76 человек.
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Начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев надеется, что Государственный фонд регионального развития выделит деньги для строительства отделения детской инфекционной больницы.
Об этом он сказал в эфире программ «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
По мнению Павла Георгиева, работа детской и взрослой инфекционных больниц, размещенных на территории одного медучреждения дало хороший результат.
Он рассказал, что уже разработан проект согласно которому на территории больницы построят здание, где будет находится детская инфекционная больница.
— В следующем году мы планируем подготовить все и отдать этот проект на ГФРР. Там цена серьезная, надеемся, что страна нам поможет, - сказал Павел Георгиев.
Напомним, 2 апреля, в ходе экстренного совещания областной комиссии ТЭБ и ЧС, стало известно, что в Николаеве закрывают детскую областную инфекционную больницу в связи с тем, что здание больницы находится в аварийном состоянии.
После чего стало известно, что из Николаевской областной детской инфекционной больницы, которую закрывают из-за аварийного состояния здания, уволились 35 врачей, а уже в июне стало известно, что из больницы уволилось 76 человек.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов