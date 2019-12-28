Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает неправильным повышение денежного залога до 700 тысяч гривен для регистрации кандидатом в мэры Николаева.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

— Я считаю, что это неправильное решение. Потому что оно, в каком-то смысле, ограничивает возможность участия в выборах всех желающих, - сказал Александр Сенкевич.

Также городской голова добавил, что не изменил свое решение участвовать в предстоящих выборах мэра Николаева.

— Нет я не изменил свое решение. Я услышал об этом, между прочим, от своей супруги. Она сказала: «Ты представляешь сколько теперь нам надо денег копить», - добавил Александр Сенкевич.

Напомним, что новый Избирательный кодекс Украины, принятый Верховной Радой, существенное увеличивает сумму денежного залога для участия в местных выборах, которые должны состояться в октябре 2020 года. В частности, стоимость регистрации кандидатом в мэры Николаева составит 699 тысяч 4 гривны, столько же будет стоить регистрация списка кандидатов в депутаты Николаевского городского совета. Зарегистрировать список в Николаевский областной совет будет стоить 1 миллион 681 тысяча 388 гривен.