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Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает неправильным повышение денежного залога до 700 тысяч гривен для регистрации кандидатом в мэры Николаева.
Об этом он рассказал в комментарии НикВести.
— Я считаю, что это неправильное решение. Потому что оно, в каком-то смысле, ограничивает возможность участия в выборах всех желающих, - сказал Александр Сенкевич.
Также городской голова добавил, что не изменил свое решение участвовать в предстоящих выборах мэра Николаева.
— Нет я не изменил свое решение. Я услышал об этом, между прочим, от своей супруги. Она сказала: «Ты представляешь сколько теперь нам надо денег копить», - добавил Александр Сенкевич.
Напомним, что новый Избирательный кодекс Украины, принятый Верховной Радой, существенное увеличивает сумму денежного залога для участия в местных выборах, которые должны состояться в октябре 2020 года. В частности, стоимость регистрации кандидатом в мэры Николаева составит 699 тысяч 4 гривны, столько же будет стоить регистрация списка кандидатов в депутаты Николаевского городского совета. Зарегистрировать список в Николаевский областной совет будет стоить 1 миллион 681 тысяча 388 гривен.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает неправильным повышение денежного залога до 700 тысяч гривен для регистрации кандидатом в мэры Николаева.
Об этом он рассказал в комментарии НикВести.
— Я считаю, что это неправильное решение. Потому что оно, в каком-то смысле, ограничивает возможность участия в выборах всех желающих, - сказал Александр Сенкевич.
Также городской голова добавил, что не изменил свое решение участвовать в предстоящих выборах мэра Николаева.
— Нет я не изменил свое решение. Я услышал об этом, между прочим, от своей супруги. Она сказала: «Ты представляешь сколько теперь нам надо денег копить», - добавил Александр Сенкевич.
Напомним, что новый Избирательный кодекс Украины, принятый Верховной Радой, существенное увеличивает сумму денежного залога для участия в местных выборах, которые должны состояться в октябре 2020 года. В частности, стоимость регистрации кандидатом в мэры Николаева составит 699 тысяч 4 гривны, столько же будет стоить регистрация списка кандидатов в депутаты Николаевского городского совета. Зарегистрировать список в Николаевский областной совет будет стоить 1 миллион 681 тысяча 388 гривен.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов