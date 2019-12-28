С 2020 года ранняя диагностика онкозаболеваний станет бесплатной для украинцев. Национальная служба здравоохранения Украины оплатит больницам эти услуги по повышенному тарифу.

Об этом передает Национальная служба здоровья Украины.

Для обследования необходимо будет получить направление от семейного врача или другого врача. Отмечается, что инструментальные исследования для ранней диагностики новообразований — маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия и бронхоскопия — определены приоритетными услугами и будут бесплатными для украинцев.

Основанием для проведения бесплатных инструментальных исследований является и возраст пациента. Маммография назначается не всем, а только женщинам от 40 лет и старше, гистероскопия — от 50 лет и старше. Эзофагогастродуоденоскопия, цистоскопия, бронхоскопия для пациентов от 50 лет и старше, колоноскопия — от 40 лет и старше.

По данным Национального реестра о заболевании раком ежегодно узнают около 140 тысяч украинцев. Отмечается, что ежегодно от рака умирают более 65 тысяч украинцев.

Напомним, что с 2020 году в Украине должна заработать так называемая программа мобильности школьников, согласно которой путешествия учеников по Украине будут оплачивать за счет государственного бюджета.