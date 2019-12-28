Конкурс по избранию главы ГП «Администрация морских портов Украины» состоится в начале следующего года.

Об этом сообщили в АМПУ в субботу, 28 декабря, пишет Центр транспортных стратегий.

— С целью расширения географии поиска кандидатов в Украине и за рубежом, а также для обеспечения прозрачности и непредвзятости конкурса, Наблюдательный совет ГП АМПУ принял решение о привлечении профессиональной рекрутинговой компании, - говорится в сообщении предприятия.

По словам главы комитета Набсовета АМПУ по вопросам назначений и определения вознаграждения должностным лицам предприятия Вольфганга Хуртиенне, привлечение независимых профессиональных консультантов по подбору персонала это подход, который успешно используется во всем мире и в Украине - согласно рекомендациям Кабинета министров.

— Таким образом, мы делаем все необходимое для проведения открытого и конкурентного конкурса по лучшим международным стандартам и действующим законодательством Украины, - отметил он.

Компания-рекрутер должна разработать и предоставить на утверждение Набсовету описание должности, требования к кандидатам и критерии отбора. После объявления конкурса ее специалисты осуществят подбор кандидатов, проанализируют предоставленные ими документы, сформируют long- и short-листы претендентов. По результатам рассмотрения предложенных кандидатур из short-листа Наблюдательный совет примет решение об определении лучшего кандидата и заключения с ним соответствующего договора.

Отмечается, что начиная с 2017 года руководство компанией осуществляет исполняющий обязанности главы Райвис Вецкаганс. Целью данного конкурса, подчеркивают в АМПУ, является избрание полноправного руководителя государственного предприятия, одними из главных целей которого будет реализация корпоративной стратегии до 2025 года и корпоратизация компании в 2020-2021 годах.

Напомним, что Кабинет министров на заседании в среду возложил исполнение обязанностей директора ГП «Николаевский морской торговый порт» (НМТП) на Дмитрия Хабарова.