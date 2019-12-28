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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий добычу янтаря в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
Среди всего прочего, законом предусмотрено предоставление разрешений на добычу янтаря на определенных земельных участках, в частности в законе вносятся изменения в Земельный кодекс, которыми предусматривается проведение разведочных работ по поиску залежей янтаря.
В то же время, законом вводится уголовная ответственность за незаконную добычу янтаря. Закон предусматривает строгую ответственность за несоблюдение требований рекультивации. Это должно помочь улучшить состояние земли после добычи янтаря.
Напомним, экс-глава Нацполиции Сергей Князев заявляет, что для борьбы с нелегальной добычей янтаря в Украине прежде всего необходимо отнести это преступление к категории тяжких или особо тяжких.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий добычу янтаря в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
Среди всего прочего, законом предусмотрено предоставление разрешений на добычу янтаря на определенных земельных участках, в частности в законе вносятся изменения в Земельный кодекс, которыми предусматривается проведение разведочных работ по поиску залежей янтаря.
В то же время, законом вводится уголовная ответственность за незаконную добычу янтаря. Закон предусматривает строгую ответственность за несоблюдение требований рекультивации. Это должно помочь улучшить состояние земли после добычи янтаря.
Напомним, экс-глава Нацполиции Сергей Князев заявляет, что для борьбы с нелегальной добычей янтаря в Украине прежде всего необходимо отнести это преступление к категории тяжких или особо тяжких.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов