Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Среди всего прочего, законом предусмотрено предоставление разрешений на добычу янтаря на определенных земельных участках, в частности в законе вносятся изменения в Земельный кодекс, которыми предусматривается проведение разведочных работ по поиску залежей янтаря.

В то же время, законом вводится уголовная ответственность за незаконную добычу янтаря. Закон предусматривает строгую ответственность за несоблюдение требований рекультивации. Это должно помочь улучшить состояние земли после добычи янтаря.

Напомним, экс-глава Нацполиции Сергей Князев заявляет, что для борьбы с нелегальной добычей янтаря в Украине прежде всего необходимо отнести это преступление к категории тяжких или особо тяжких.