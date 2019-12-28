Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг», которым, в частности, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), подчиняется Кабинету министров.

Об этом сообщает Укринформ.

— 27 декабря 2019 года Закон (О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг - прим.) направлен на подпись Президенту. 27 декабря 2019 года возвращен с подписью от Президента, - отмечается в карточке соответствующего законопроекта.

Согласно закону, НКРЭКУ определена как постоянно действующий центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, который образуется Кабинетом министров Украины. Таким образом, регулятор теряет статус независимого государственного коллегиального органа, который был закреплен в предыдущей версии закона о НКРЭКУ.

Законом установлено, что регулятор подотчетен Верховной Раде Украины; ежегодно, до 1 июня, он должен подавать в парламент отчет о своей деятельности и выполнении задач государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг за предыдущий год.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Со дня вступления в силу НКРЭКУ приобретает статус центрального органа исполнительной власти со специальным статусом, что не требует проведения процедур, связанных с ликвидацией и реорганизацией государственных органов.

Напомним, что председатель Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк заявил о необходимости увеличения стоимости электроэнергии для населения.