СБУ отчиталась о закрытии 300 нелегальных АЗС

СБУ пресекла деятельность почти 300 нелегальных автозаправочных комплексов во всех регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что деятельность нелегальных АЗС была прекращена в пределах более 20 уголовных производств.

Во время спецоперации, которая проводилась во исполнение поручения президента, подразделения областных управлений СБУ провели проверки субъектов хозяйствования, реализующих опасные для жизни и здоровья граждан горюче-смазочные материалы.

Специалисты начали демонтаж незаконных конструкций. Продолжается досудебное следствие.

Операция осуществляется под процессуальным руководством ГПУ с привлечением специалистов ГСЧС и представителей руководства местных территориальных общин.

— Оперативники и следователи спецслужбы задокументировали, что комплексы функционировали с нарушением требований действующего законодательства. Их деятельность составляла повышенную опасность для окружающих и приводила к масштабному недополучению средств местными бюджетами. По предварительным оценкам экспертов, только за два года сумма неуплаченных государству налогов превысила 10 миллиардов гривен, - сказано в сообщении.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал крупнейшие сети автозаправочных станций снизить цены на бензин.