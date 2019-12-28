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СБУ отчиталась о закрытии 300 нелегальных АЗС
СБУ пресекла деятельность почти 300 нелегальных автозаправочных комплексов во всех регионах Украины.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что деятельность нелегальных АЗС была прекращена в пределах более 20 уголовных производств.
Во время спецоперации, которая проводилась во исполнение поручения президента, подразделения областных управлений СБУ провели проверки субъектов хозяйствования, реализующих опасные для жизни и здоровья граждан горюче-смазочные материалы.
Специалисты начали демонтаж незаконных конструкций. Продолжается досудебное следствие.
Операция осуществляется под процессуальным руководством ГПУ с привлечением специалистов ГСЧС и представителей руководства местных территориальных общин.
— Оперативники и следователи спецслужбы задокументировали, что комплексы функционировали с нарушением требований действующего законодательства. Их деятельность составляла повышенную опасность для окружающих и приводила к масштабному недополучению средств местными бюджетами. По предварительным оценкам экспертов, только за два года сумма неуплаченных государству налогов превысила 10 миллиардов гривен, - сказано в сообщении.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал крупнейшие сети автозаправочных станций снизить цены на бензин.
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СБУ отчиталась о закрытии 300 нелегальных АЗС
СБУ пресекла деятельность почти 300 нелегальных автозаправочных комплексов во всех регионах Украины.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что деятельность нелегальных АЗС была прекращена в пределах более 20 уголовных производств.
Во время спецоперации, которая проводилась во исполнение поручения президента, подразделения областных управлений СБУ провели проверки субъектов хозяйствования, реализующих опасные для жизни и здоровья граждан горюче-смазочные материалы.
Специалисты начали демонтаж незаконных конструкций. Продолжается досудебное следствие.
Операция осуществляется под процессуальным руководством ГПУ с привлечением специалистов ГСЧС и представителей руководства местных территориальных общин.
— Оперативники и следователи спецслужбы задокументировали, что комплексы функционировали с нарушением требований действующего законодательства. Их деятельность составляла повышенную опасность для окружающих и приводила к масштабному недополучению средств местными бюджетами. По предварительным оценкам экспертов, только за два года сумма неуплаченных государству налогов превысила 10 миллиардов гривен, - сказано в сообщении.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал крупнейшие сети автозаправочных станций снизить цены на бензин.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов