Об этом сообщил Reuters.

Сона признали виновным в том, что он взял взятку для того, чтобы оператор мобильной связи MobiFone приобрел 95% акций телевизионного провайдера Audio Visual Global. Следователи установили, что соглашение на приобретение акций провайдера было проведено с нарушениями, которые нанесли государству ущерб более чем в 300 млн долларов.

Также суд приговорил еще одного экс-министра информации Труонг Мина Туана к 14 годам заключения за получение взятки по этому же делу. По этому же делу еще 11 человек получили тюремные срок от 2,5 до 23 лет.

Напомним, что в Беларуси казнили осужденного за убийство трех человек Александра Жильникова.