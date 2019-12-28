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Об этом сообщил Reuters.
Сона признали виновным в том, что он взял взятку для того, чтобы оператор мобильной связи MobiFone приобрел 95% акций телевизионного провайдера Audio Visual Global. Следователи установили, что соглашение на приобретение акций провайдера было проведено с нарушениями, которые нанесли государству ущерб более чем в 300 млн долларов.
Также суд приговорил еще одного экс-министра информации Труонг Мина Туана к 14 годам заключения за получение взятки по этому же делу. По этому же делу еще 11 человек получили тюремные срок от 2,5 до 23 лет.
Напомним, что в Беларуси казнили осужденного за убийство трех человек Александра Жильникова.
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Об этом сообщил Reuters.
Сона признали виновным в том, что он взял взятку для того, чтобы оператор мобильной связи MobiFone приобрел 95% акций телевизионного провайдера Audio Visual Global. Следователи установили, что соглашение на приобретение акций провайдера было проведено с нарушениями, которые нанесли государству ущерб более чем в 300 млн долларов.
Также суд приговорил еще одного экс-министра информации Труонг Мина Туана к 14 годам заключения за получение взятки по этому же делу. По этому же делу еще 11 человек получили тюремные срок от 2,5 до 23 лет.
Напомним, что в Беларуси казнили осужденного за убийство трех человек Александра Жильникова.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов