Президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию страны по децентрализации власти.

Об этом сказал представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский, передает «Интерфакс-Украина».

«Несколько недель проходили содержательные и горячие дискуссии по законопроекту изменений в Конституцию, который делает децентрализацию реальной. В результате, президент направил в парламент новый усовершенствованный проект с учетом важнейших предложений со стороны местного самоуправления и общественности», — отметил Федор Вениславский.

Напомним, президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект о децентрализации 13 декабря. Документ определен как неотложный к рассмотрению в Раде.

В частности, Зеленский предлагает избавиться от районов и ввести такой перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область, Автономная Республика Крым. В действующей редакции Конституции закреплен перечень конкретных наименований всех областей Украины.