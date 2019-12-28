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Президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию страны по децентрализации власти.
Об этом сказал представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский, передает «Интерфакс-Украина».
«Несколько недель проходили содержательные и горячие дискуссии по законопроекту изменений в Конституцию, который делает децентрализацию реальной. В результате, президент направил в парламент новый усовершенствованный проект с учетом важнейших предложений со стороны местного самоуправления и общественности», — отметил Федор Вениславский.
Напомним, президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект о децентрализации 13 декабря. Документ определен как неотложный к рассмотрению в Раде.
В частности, Зеленский предлагает избавиться от районов и ввести такой перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область, Автономная Республика Крым. В действующей редакции Конституции закреплен перечень конкретных наименований всех областей Украины.
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Президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию страны по децентрализации власти.
Об этом сказал представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский, передает «Интерфакс-Украина».
«Несколько недель проходили содержательные и горячие дискуссии по законопроекту изменений в Конституцию, который делает децентрализацию реальной. В результате, президент направил в парламент новый усовершенствованный проект с учетом важнейших предложений со стороны местного самоуправления и общественности», — отметил Федор Вениславский.
Напомним, президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект о децентрализации 13 декабря. Документ определен как неотложный к рассмотрению в Раде.
В частности, Зеленский предлагает избавиться от районов и ввести такой перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область, Автономная Республика Крым. В действующей редакции Конституции закреплен перечень конкретных наименований всех областей Украины.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов