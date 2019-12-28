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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что законопроект №2178-10 о рынке земли был утвержден ко второму чтению, и рассказал о главных положениях в окончательной версии.
По его словам, комитет утвердил окончательную версию законопроекта ко второму чтению.
В этой версии законопроекта предлагают установить лимит концентрации земли в одних руках не более 10 тысяч гектаров и разрешить покупать землю только гражданам Украины, государству, местным громадам и украинским предприятиям, основанным украинцами.
В окончательном документе утвердили также следующие пункты:
• вопрос доступа иностранцев к земле будет решаться украинцами на референдуме;
• банки смогут кредитовать и получить в залог земельные участки. Если земля перейдет в • собственность банка, финучреждение должно будет ее продать в течение двух лет;
• стоимость земельного участка не должна быть ниже нормативно-денежной оценки.
Ранее сообщалось, что парламентский комитет рекомендовал Раде принять закон о рынке земли.
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что законопроект №2178-10 о рынке земли был утвержден ко второму чтению, и рассказал о главных положениях в окончательной версии.
По его словам, комитет утвердил окончательную версию законопроекта ко второму чтению.
В этой версии законопроекта предлагают установить лимит концентрации земли в одних руках не более 10 тысяч гектаров и разрешить покупать землю только гражданам Украины, государству, местным громадам и украинским предприятиям, основанным украинцами.
В окончательном документе утвердили также следующие пункты:
• вопрос доступа иностранцев к земле будет решаться украинцами на референдуме;
• банки смогут кредитовать и получить в залог земельные участки. Если земля перейдет в • собственность банка, финучреждение должно будет ее продать в течение двух лет;
• стоимость земельного участка не должна быть ниже нормативно-денежной оценки.
Ранее сообщалось, что парламентский комитет рекомендовал Раде принять закон о рынке земли.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов