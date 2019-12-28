Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что законопроект №2178-10 о рынке земли был утвержден ко второму чтению, и рассказал о главных положениях в окончательной версии.

По его словам, комитет утвердил окончательную версию законопроекта ко второму чтению.



В этой версии законопроекта предлагают установить лимит концентрации земли в одних руках не более 10 тысяч гектаров и разрешить покупать землю только гражданам Украины, государству, местным громадам и украинским предприятиям, основанным украинцами.



В окончательном документе утвердили также следующие пункты:



• вопрос доступа иностранцев к земле будет решаться украинцами на референдуме;

• банки смогут кредитовать и получить в залог земельные участки. Если земля перейдет в • собственность банка, финучреждение должно будет ее продать в течение двух лет;

• стоимость земельного участка не должна быть ниже нормативно-денежной оценки.

Ранее сообщалось, что парламентский комитет рекомендовал Раде принять закон о рынке земли.