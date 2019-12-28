В рамках обмена пленниками между Россией и Украиной будут выданы двое осужденных боевиков так называемой «ЛНР» — Валерий Ефименко и Денис Петров.

Об этом сообщает Сегодня.

Оба заключенных были признаны виновными и заключили соглашение с прокуратурой, в соответствии с которым их наказание отменяется с момента обмена пленниками. Решение было закреплено приговором Рубежанского городского суда Луганской области.

Так, Ефименко был осужден по статье «участие в заговоре, направленном на планирование, подготовку агрессивной войны, ведение агрессивных военных действий, совершенных по предварительному сговору группой лиц».

Его приговорили к лишению свободы сроком на два года и 10 месяцев без конфискации имущества. Обвиняемый свою вину признал полностью, а 24 декабря между заключил соглашение о признании виновности.

«Для заключения соглашения значение имеет обстоятельство, которое может быть учтено судом, как смягчающие наказание, а именно то, что Ефименко заявлен к обмену на военнопленных граждан Украины, незаконно удерживаемых представителями так называемой «ЛНР», — говорится в решении суда.

В свою очередь, Петров обвинялся по статье о «содействии деятельности террористической организации» и также полностью признал свою вину.

Приговором суда ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет без конфискации имущества.

По данным обвинения, в начале апреля 2014 года Петров «создал на территории Луганска батальон под названием «Леший», в состав которого вошло примерно 400-600 человек».

Это формирование входило в состав подразделений армии «Юго-Восток» и в дальнейшем влилось в состав «Народной милиции». На вооружении группировки находилось автоматическое и стрелковое оружие, гранатометы и минометы.

«Будучи руководителем указанного батальона... обвиняемый осуществлял общее руководство, координировал и согласовывал деятельность его членов между собой... разработал единый преступный план, который довел до сведения всех участников группы, направленный на достижение единого преступного умысла; координировал деятельность членов батальона «Леший», отдавал команды на проведение боевых действий против ВСУ и осуществления нападения на предприятия, учреждения, организации и граждан на территории Луганска; участвовал в вооруженном нападении на Луганский пограничный отряд и обеспечил членов организованной группы огнестрельным оружием и боевыми припасами к ней, необходимыми для совершения преступлений», — говорится в решении суда.

Кроме того, Ефименко охранял захваченное административное здание Управления СБУ в Луганской области и вел дежурство на блокпостах у Северодонецка.

Петров, по данным суда, осуществлял сбор и передачу информации, связанной с перемещениями и местами дислокации подразделений ВСУ и других правоохранительных органов Украины на территории проведения АТО.

Напомним, представитель т. наз. «Донецкой народной республики» в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Дарья Морозова заявила, что в рамках обмена удерживаемыми лицами по формуле «всех установленных на всех установленных» сепаратисты передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.

Адвокат Игорь Ворфоломеев, представляющий интересы обвиняемых в расстрелах на Майдане, рассказал, что украинская сторона вычеркнула 11 экс-беркутовцев из списков для обмена удерживаемыми между Украиной и самопровозглашёнными «Л/ДНР».

Также стало известно, что завтра, 29 декабря, из-за обмена пленными не будет работать контрольный пункт въезда-выезда «Майорское» на дорожном коридоре Бахмут - Горловка.