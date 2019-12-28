Операционный директор Into-Sana Дмитрий Луфер назначен заместителем министра

Кабинет министров Украины назначил операционного директора Into-Sana Дмитрия Луфера заместителем министра здравоохранения.

Об этом сообщается на сайте правительства.

По данным «Думской», одесская медкомпания «Инто-Сана» формально принадлежит американской компании, но остается в собственности семьи экс-депутата Юрия Крука, которая участвовала в избирательной кампании Владимира Зеленского.

Напомним, в сентябре первый заместитель главы Минздрава Андрей Семиволос сбежал с брифинга в министерстве прямо во время вопроса журналистки.