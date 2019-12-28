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Операционный директор Into-Sana Дмитрий Луфер назначен заместителем министра
Кабинет министров Украины назначил операционного директора Into-Sana Дмитрия Луфера заместителем министра здравоохранения.
Об этом сообщается на сайте правительства.
По данным «Думской», одесская медкомпания «Инто-Сана» формально принадлежит американской компании, но остается в собственности семьи экс-депутата Юрия Крука, которая участвовала в избирательной кампании Владимира Зеленского.
Напомним, в сентябре первый заместитель главы Минздрава Андрей Семиволос сбежал с брифинга в министерстве прямо во время вопроса журналистки.
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Операционный директор Into-Sana Дмитрий Луфер назначен заместителем министра
Кабинет министров Украины назначил операционного директора Into-Sana Дмитрия Луфера заместителем министра здравоохранения.
Об этом сообщается на сайте правительства.
По данным «Думской», одесская медкомпания «Инто-Сана» формально принадлежит американской компании, но остается в собственности семьи экс-депутата Юрия Крука, которая участвовала в избирательной кампании Владимира Зеленского.
Напомним, в сентябре первый заместитель главы Минздрава Андрей Семиволос сбежал с брифинга в министерстве прямо во время вопроса журналистки.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов