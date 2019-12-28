На Донбассе в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня шесть раз, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, два обстрела позиций ВСУ зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Вокток». Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Широкино. Авдеевки. Тут боевики применили крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, гранатометы различных систем.

Четыре обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в районе Крымского, Орехово, Новолуганского. Тут боевики применили вооружения БМП, минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Напомним, по версии американского издания Foreign Policy, война в Украине вошла в список 10 главных конфликтов мира, за которыми нужно следить в 2020 году.