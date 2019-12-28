|Скорость ветра:
|0.9 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:09
|Температура завтра:
|+4 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|16:00
|Температура завтра:
|0 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.9 грн
|25 грн
|EUR
|26.5 грн
|27.9 грн
На Донбассе в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня шесть раз, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Сообщается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В частности, два обстрела позиций ВСУ зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Вокток». Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Широкино. Авдеевки. Тут боевики применили крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, гранатометы различных систем.
Четыре обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в районе Крымского, Орехово, Новолуганского. Тут боевики применили вооружения БМП, минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Напомним, по версии американского издания Foreign Policy, война в Украине вошла в список 10 главных конфликтов мира, за которыми нужно следить в 2020 году.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
На Донбассе в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня шесть раз, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Сообщается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В частности, два обстрела позиций ВСУ зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Вокток». Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Широкино. Авдеевки. Тут боевики применили крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, гранатометы различных систем.
Четыре обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в районе Крымского, Орехово, Новолуганского. Тут боевики применили вооружения БМП, минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Напомним, по версии американского издания Foreign Policy, война в Украине вошла в список 10 главных конфликтов мира, за которыми нужно следить в 2020 году.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов